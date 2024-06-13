Вийшов недорогий Oppo з унікальною фішкою, якої немає в жодного конкурента

Таким захистом можуть похвалитися тільки спеціальні "невбивні" девайси.

Компанія Oppo представила новий середньобюджетний смартфон Oppo F27 Pro+. Це глобальна версія китайського A3 Pro з унікальною фічею, якої немає в жодного конкурента.

Головна його фішка – сертифікація IP69. Це вищий рівень захисту для споживчих пристроїв. Такий девайс повністю пило- та водонепроникний і навіть здатний витримати вплив гарячої води під високим напором. Він також сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H, а екран оберігає міцне скло Gorilla Glass Victus 2.

Що ж стосується інших параметрів, то вони цілком типові для сегмента смартфонів середнього класу. Характеристики Oppo F27 Pro+:

Відео дня

Екран: 6,7 дюйма, OLED, FHD+, частота 120 Гц, яскравість 950 (пік);

Процесор: 8-ядерний MediaTek Dimensity 7050;

Пам'ять: 8 ГБайт оперативної пам'яті і 128/256 ГБайт вбудованої;

Камера: основна 64 Мп з діафрагмою f/1,7, портретна 2 Мп, фронтальна 8 Мп;

Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка 67 Вт - повна зарядка займає 45 хвилин.

А ще Oppo F27 Pro+ виділяється товщиною 7,9 мм і масою 177 г, тобто він дуже тонкий і дуже легкий для своїх габаритів. Програмне забезпечення забезпечується ColorOS 14 на базі Android 14.

Смартфон вийшов у небесно-блакитному та рожевому кольорах. Ціна стартує від 355 доларів за комплектацію 8/128 ГБ і доходить до $360 за версію 8/256 ГБ.

Нагадаємо, нещодавно культовий бренд HTC повернувся з новим смартфоном. Це апарат середньобюджетного класу з величезним OLED-екраном і непоганими камерами з ШІ-функціями.

Водночас експерти AnTuTu називали 10 Android-смартфонів, якими користувачі задоволені найбільше. Лідером сьогодні є складаний апарат від Vivo, який помітно виділяється на тлі інших.

Вас також можуть зацікавити новини: