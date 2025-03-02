До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing і Moto.

Оглядачі порталу WIRED розповіли, які недорогі Android-смартфони пропонують найкраще співвідношення ціни-якості на початку 2025 року. Автори не складали топи і не розкладали апарати по місцях, а обрали найкращі моделі залежно від бюджету.

До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing і Moto. "Найдорожчий" телефон у добірці обійдеться в $500 (~20 000 грн), а найдешевший - $200 (~8000 грн),

Відкриває список Pixel 8A - найкращий смартфон, який можна купити за ці гроші. За 499 доларів ви отримуєте топовий дисплей, оптимальне "залізо", вражаючі фотоможливості та солідну автономність. Крім того, він пропонує рекордну у своєму сегменті підтримку оновленнями 7 років.

- найкращий смартфон, який можна купити за ці гроші. За 499 доларів ви отримуєте топовий дисплей, оптимальне "залізо", вражаючі фотоможливості та солідну автономність. Крім того, він пропонує рекордну у своєму сегменті підтримку оновленнями 7 років. Як альтернативу можна розглянути Galaxy S24 FE і OnePlus 12R . Перший балансує між ціною та характеристиками, пропонуючи функції Samsung Galaxy AI та цілих сім років повноцінної програмної підтримки. Тоді як другий має кращу автономність і зарядку до 100 відсотків усього за 30 хвилин.

і . Перший балансує між ціною та характеристиками, пропонуючи функції Samsung Galaxy AI та цілих сім років повноцінної програмної підтримки. Тоді як другий має кращу автономність і зарядку до 100 відсотків усього за 30 хвилин. Слідом іде Nothing Phone (2a), який при ціні у 400 доларів оснащено 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою 120 Гц, подвійною камерою 50+50 мегапікселів та двома повними днями автономності за середнього використання. Також телефон виділяться світлодіодною системою Glyph на задній панелі.

який при ціні у 400 доларів оснащено 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою 120 Гц, подвійною камерою 50+50 мегапікселів та двома повними днями автономності за середнього використання. Також телефон виділяться світлодіодною системою Glyph на задній панелі. Третє місце дісталося Moto G Power (2025) . При ціні до 300 доларів цей смартфон із задником, стилізованим під шкіру, може похвалитися масивним 6,8-дюймовим РК-екраном на 120 Гц, захистом від води і пилу за стандартом IP68/69 і підтримкою бездротової зарядки, що рідкість у цьому сегменті.

Замикає топ CMF Phone 1. Це смартфон-конструктор за 200 доларів, який отримав 6,67-дюймовий AMOLED-екран 120 Гц, непоганий чипсет і пластиковий корпус зі змінними панелями та спеціальними аксесуарами.

Відео дня

Нагадаємо, напередодні в продаж надійшов "бюджетний" iPhone 16e від Apple. Реліз вийшов неоднозначним: смартфон отримав OLED-екран, Face ID і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. Плюс, помітно зріс цінник.

Свіже дослідження показало, що люди по всьому світу стали частіше купувати дорогі смартфони. Моделі дорожче 600 доларів здатні охопити більше клієнтів завдяки кращим процесорам, камерам, дисплеям і функціям ШІ.

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