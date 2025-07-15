Відставання компанії в гонці за штучний інтелект створює серйозні ризики для її майбутнього.

Американський IT-гігант Apple повинний розглянути питання про заміну генерального директора Тіма Кука, інакше вона може повторити долю Nokia і BlackBerry. Такої думки дотримуються аналітики LightShed Partners.

Аналітики зазначають, що Apple сильно відстає від конкурентів, які активно інвестують у сферу штучного інтелекту. 2025 року акції Купертіно впали на 16%, тоді як Meta і Microsoft зросли на 25% і 19% відповідно.

"Провал у сфері ШІ може докорінно змінити довгострокову траєкторію розвитку компанії та її здатність до зростання. Штучний інтелект трансформує галузі по всьому світу, і Apple ризикує стати однією з його жертв", – ідеться у звіті.

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Глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-гонці тим, що для них важливо "бути кращими, а не першими". Водночас співробітники Apple переконані, що в компанії припустилися помилки, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав би бути на ШІ.

Проте, попри поточний спад, результати під керівництвом Кука вражають: з моменту його призначення акції Apple зросли більш ніж на 1 400% при зростанні індексу S&P 500 на 430%.

Рекомендації LightShed прозвучали незабаром після оголошення Apple про відхід з посади операційного директора Джеффа Вільямса, якого вважали ймовірним наступником Кука. Його місце займе Сабіх Хан. Тепер основним кандидатом на посаду майбутнього СЕО Apple називають старшого віце-президента з ПЗ Джона Тернуса. А Кук готується до того, щоб очолити команду дизайнерів в Apple.

LightShed каже, що "Тім Кук був правильним генеральним директором на момент свого призначення і, безсумнівно, виконав чудову роботу", але зараз компанії потрібен керівник, "зосереджений на продуктах, а не на логістиці".

А тим часом Apple готується до вересневої презентації, де на нас чекають нові iPhone, Apple Watch, AirPods Pro і, можливо, iPad Pro на чипі M5.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook на базі процесора від iPhone і одразу сімома переносними пристроями – перше випустять уже цієї осені.

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