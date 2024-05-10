Рада директорів Apple шукає наступника, і ці два імені лунають найчастіше.

Цього року Тіму Куку виповнюється 64 роки – у 2011 році він змінив Стіва Джобса і вже пропрацював на своїй посаді довше, ніж середній гендиректор зі списку Fortune 500.

Якщо Джобс був талановитим винахідником, то Кук зробив Apple однією з найдорожчих в історії: у 2003 році ринкова капіталізація компанії становила близько 7,88 мільярда, а зараз – 2,8 трильйона. Як результат, Кук увійшов до числа 10 найвпливовіших генеральних директорів у світі, що робить пошук його заміни дійсно складним завданням.

Найближчим часом він не збирається йти з компанії, але його відставка неминуча. Тому рада директорів Apple шукає наступника, повідомляє Bloomberg.

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За даними видання, один із головних претендентів на екстрену заміну Тіма Кука – поточний операційний директор Джефф Вільямс. У 2015 році він виводив на ринок перший великий продукт епохи Кука – Apple Watch. Утім, він лише на 2 роки молодший за Кука, тож малоймовірно, що він стане довгостроковим CEO.

Тому, за словами надійних джерел, найімовірнішим наступником стане Джон Тернус, старший віцепрезидент Apple з розробки апаратного забезпечення. Його активна участь у всіх нових продуктах і зростаючий вплив у компанії роблять його помітним кандидатом.

Тернас працює в Apple з 2001 року і має значний досвід. Він починав з розробки дисплеїв для Macbook, потім перейшов у відділ iPad, потім став відповідати за розробку AirPods і iPhone, а віднедавна – ще й за Apple Watch.

У Тернаса гарний послужний список, він не провалив жодного проєкту і його хвалять Тім Кук, Едді К'ю і багато інших високопоставлених працівників компанії. Ще одним надважливим фактором є вік Тернуса. Йому ще немає 50 років.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила два планшети. iPad Air тепер доступний у двох розмірах – 11 і 13 дюймів: обидва на чипі M2 і з IPS-матрицею. iPad Pro же отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.

Наступна на черзі – WWDC 2024, яка стартує 10 червня. На ній покажуть iOS 18 та інші яблучні ОС. Очікується, що iOS 18 принесе "найбільше оновлення в історії iPhone". Якщо пощастить, на WWDC 2024 покажуть і якісь залізні новинки.

До кінця 2024 року в Apple ще вийдуть смартфони iPhone 16, про які вже практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

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