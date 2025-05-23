Очікувано, Galaxy S25 Edge, оснащений батарейкою 3 900 мАг, показав найгірший результат серед усіх актуальних моделей.

Журналісти вже отримали доступ до тонкого Samsung Galaxy S25 Edge і щосили готують огляди, попутно розкриваючи нову інформацію. Портал TechDroider порівняв автономність новинки з іншими флагманськими смартфонами: Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 і Xiaomi 15.

Як відомо, щоб домогтися рекордної товщини корпусу в 5,8 мм, Samsung довелося "урізати" ємність акумулятора до 3900 мАг, тоді як у решті моделей встановлені акумулятори від 5000 до 6000 мАг. Очікувано, новинка показала найгірший результат серед усіх актуальних моделей.

Показники автономності протестованих смартфонів:

Відео дня

Galaxy S25 Edge – 10 годин 40 хвилин

Pixel 9 Pro – 10 годин 53 хвилини

Galaxy S25 Ultra – 11 годин 45 хвилин

OnePlus 13 – 11 годин 48 хвилин

Xiaomi 15 Pro – 12 годин 22 хвилини

iPhone 16 Pro Max – 12 годин 38 хвилин

Тест автономності охоплює використання смартфонів у змішаному режимі: ігри, відтворення відео з YouTube, соціальні мережі, робота в браузері, камера.

Samsung обіцяє цілий день роботи Galaxy S25 Edge від акумулятора, проте в реальності домогтися такої живучості навряд чи вдасться. Навіть якщо протягом дня не навантажувати смартфон складними завданнями на кшталт ігор, автономність все одно буде нижчою за заявлену – близько 15 годин.

Очікується, що ультратонкі смартфони стануть трендом у 2025 році. Уже відомо, що Apple слідом за Samsung випустить ультратонкий iPhone 17 Air цієї осені. За чутками, він отримає акумулятор ємністю всього 2800 мАг.

Водночас у 2025-му на ринку почали з'являтися смартфони з батареями 7500 і навіть 8000 мАг. Примітно, що більшість із них виступають у середньому ціновому сегменті.

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