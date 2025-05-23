Журналісти вже отримали доступ до тонкого Samsung Galaxy S25 Edge і щосили готують огляди, попутно розкриваючи нову інформацію. Портал TechDroider порівняв автономність новинки з іншими флагманськими смартфонами: Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 і Xiaomi 15.
Як відомо, щоб домогтися рекордної товщини корпусу в 5,8 мм, Samsung довелося "урізати" ємність акумулятора до 3900 мАг, тоді як у решті моделей встановлені акумулятори від 5000 до 6000 мАг. Очікувано, новинка показала найгірший результат серед усіх актуальних моделей.
Показники автономності протестованих смартфонів:
- Galaxy S25 Edge – 10 годин 40 хвилин
- Pixel 9 Pro – 10 годин 53 хвилини
- Galaxy S25 Ultra – 11 годин 45 хвилин
- OnePlus 13 – 11 годин 48 хвилин
- Xiaomi 15 Pro – 12 годин 22 хвилини
- iPhone 16 Pro Max – 12 годин 38 хвилин
Тест автономності охоплює використання смартфонів у змішаному режимі: ігри, відтворення відео з YouTube, соціальні мережі, робота в браузері, камера.
Samsung обіцяє цілий день роботи Galaxy S25 Edge від акумулятора, проте в реальності домогтися такої живучості навряд чи вдасться. Навіть якщо протягом дня не навантажувати смартфон складними завданнями на кшталт ігор, автономність все одно буде нижчою за заявлену – близько 15 годин.
Очікується, що ультратонкі смартфони стануть трендом у 2025 році. Уже відомо, що Apple слідом за Samsung випустить ультратонкий iPhone 17 Air цієї осені. За чутками, він отримає акумулятор ємністю всього 2800 мАг.
Водночас у 2025-му на ринку почали з'являтися смартфони з батареями 7500 і навіть 8000 мАг. Примітно, що більшість із них виступають у середньому ціновому сегменті.