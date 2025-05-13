У недалекому майбутньому тонкі смартфони мають з'явитися в асортименті й інших компаній, зокрема Apple.

Компанія Samsung офіційно представила Galaxy S25 Edge – свій рекордно тонкий і легкий флагман, який анонсували ще на початку року. Він отримав товщину всього 5,8 мм і вагу 163 грами.

Galaxy S25 Edge і справді дуже тонкий. Для порівняння, товщина звичайного Galaxy S25 становить 7,2 мм, вага – 162 г. Товщина корпусу конкурента iPhone 16 Pro Max становить 8,3 мм, вага – 227 г. Щоправда, наприкінці року Apple має випустити свій ультратонкий iPhone 17 Air, який буде й зовсім 5.5 мм завтовшки.

Технічно пристрій став поліпшеною версією Galaxy S25 Plus: той самий 6,7-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ і підтримкою гібридної частоти 1-120 Гц. Телефон працює на процесорі Snapdragon 8 Elite, який налаштували спеціально для смартфонів Galaxy. У нього 12 ГБайт ОЗП і 256/512 ГБ накопичувача.

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Через рекордну товщину довелося піти на кілька компромісів: по-перше, батарея в Galaxy S25 Edge менша, ніж у звичайному S25 – лише 3900 мАг, по-друге, відсутність телеобʼєктива. Тут основний сенсор на 200 мегапікселів і два додаткові модулі на 12 і 10 мегапікселів.

З коробки Galaxy S25 Edge працює на базі Android 15 з оболонкою One UI 7. На борту повний набір фірмових ШІ-функцій Galaxy AI. Samsung традиційно обіцяє сім років оновлень ОС та безпеки, що означає підтримку телефону аж до 2032 року.

Galaxy S25 Edge надійде в продаж 30 травня в трьох кольорах: Jetblack, Icyblue і Silver. Ціна в США – від 1100 доларів (~45 000 грн).

Основним конкурентом Galaxy S25 Edge стане iPhone 17 Air, який вийде у вересні. Він буде навіть тоншим, ніж Galaxy S25 Edge і, найімовірніше, дешевшим, однак в плані "заліза" він поступатиметься пристрою Samsung.

Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма – це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

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