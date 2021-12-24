Нова версія "бюджетного" смартфона Apple iPhone SE вийде вже навесні 2022 року.

Корпорації з Купертіно готує до випуску оновлений iPhone SE та може показати його вже майбутньої весни 2022 року.

Подробиці про майбутній девайс та його ціну оприлюднив портал MyDrivers, який неодноразово раніше публікував дані про неанонсовані новинки.

У разі, якщо чутки вірні, смартфон презентують навесні 2022 року, і тоді ж він надійде в продаж. У Apple намічена весняна презентація на березень, тому реліз в цьому місяці здається найбільш очевидним.

Цінник апарату буде як у минулого покоління – 400 доларів, у гривнях це приблизно 10-11 тис., що трохи менше, ніж стартова ціна iPhone SE (2020), але все одно така вартість виглядає трохи нелогічною, особливо на тлі ціноутворення техніки Apple в Україні, де $400 перетворюються на 15-16 тис. – за ці гроші на вітчизняних прилавках можна знайти iPhone 11.

Читайте такожРозкрито перші особливості iPhone 15 та нові витоки щодо iPhone 14Очікується, що iPhone SE 3 отримає 4,7-дюймовий екран, 3 ГБ оперативної пам'яті, підтримку мереж п'ятого покоління і процесор Apple A15. Такий же встановлений в нових iPhone 13. У плані дизайну новинка навряд чи буде кардинально відрізнятися від поточного покоління.

До речі, якщо вірити чуткам, Apple також працює над моделлю iPhone SE Plus зі збільшеним екраном, але не факт, що вона вийде в наступному році.

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