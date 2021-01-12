Apple випустить новий смартфон та навушники навесні.

Компанія Apple має намір випустити новий смартфон і навушники навесні.

Читайте такожПершому iPhone виповнилося 14 років: як він виглядав і що вмів (фото)Про це повідомляє японське видання MacOtakara.

За інформацією, отриманою журналістами від Постачальника Apple з Китаю, у квітні компанія представить два нових пристрої. Корпорація анонсує нове покоління свого найдоступнішого смартфона iPhone SE.

Також Apple випустить другу версію бездротових навушників з активним шумопоглинанням AirPods Pro.

Технічні подробиці гаджетів не були розсекречені, проте журналісти з'ясували, що iPhone SE отримає підтримку аксесуарів для бездротової зарядки MagSafe.

Про AirPods Pro відомо, що навушники будуть мати менші в порівнянні з оригінальною гарнітурою габарити. За повідомленням джерел, смартфон і бездротові навушники представлять одночасно на весняній презентації Apple.

Актуальний представник серії смартфонів SE був випущений у квітні 2020 року. Апарат отримав 4,7-дюймовий IPS-екран, кнопку Home, чіп Apple A13 Bionic, три гігабайти оперативної пам'яті, одинарну камеру роздільною здатністю 12 мегапікселів. Оригінальна модель iPhone SE вийшла навесні 2016 року.

Повідомлення видання MacOtakara суперечать звіту Аналітика Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo), який раніше заявив, що Apple випустить новий iPhone SE не раніше другої половини 2021 року. За інформацією фахівця, девайс матиме бюджетне позиціонування й отримає назву iPhone SE Plus.

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Автор: УНІАН