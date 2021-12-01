Очікується, що "купертинівці" проведуть весняну презентацію у березні наступного року.

У мережу просочилася інформація, що в першому кварталі 2022 року, тобто в січні, лютому чи березні, на ринку з'явиться новий бюджетний смартфон – Apple iPhone SE 3. Передбачається, що новинка навряд чи кардинально відрізнятиметься від поточного покоління.

Про це повідомляє відома консалтингова компанія TrendForce, передає TechRadar. Очікується, що Apple проведе весняну презентацію у березні наступного року.

Також у виданні підтвердили, що смартфон буде виконаний у тому ж дизайні, що й модель дворічної давності iPhone SE (2020) та буде єдиним смартфоном компанії з 4,7 дюймовим РК-дисплеєм – всі останні смартфони Apple мали на борту OLED-матрицю. Головною ж відмінністю стане фірмовий процесор A15 Bionic та підтримка мережі п'ятого покоління (5G).

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На думку аналітиків, новинка буде випущена тиражем у 25-30 млн екземплярів, що допоможе Apple закріпитися на ринку 5G-смартфонів середнього рівня.

До речі, якщо вірити чуткам, Apple також працює над моделлю iPhone SE Plus зі збільшеним екраном, але не факт, що вона вийде наступного року.

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Автор: Денис Пономаренко