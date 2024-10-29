У них рекордно вузькі рамки і найактуальніший чіп Snapdragon 8 Elite. Також Xiaomi суттєво поліпшила автономність смартфонів.

Разом з HyperOS 2.0 виробник представив і нові флагмани – Xiaomi 15 і 15 Pro. Дизайн порівняно з попередниками змінився не сильно, зате начинка найактуальніша, а рамки рекордно вузькі, пише FoneArena.

Обидві моделі першими отримали Snapdragon 8 Elite - найпотужніший мобільний процесор сучасності. Він потужніший за минулорічний Gen 3 на 40% і на 27% енергоефективніший, а в бенчмарку AnTuTu випереджає Apple A18 Pro майже вдвічі.

Загалом обидві моделі схожі за дизайном і начинкою, але відрізняються в деяких моментах. У стандартного Xiaomi 15 LTPO AMOLED-дисплей 6.36 дюйма з роздільною здатністю 1,5K і яскравістю до 3200 ніт, рекордно вузька рамка 1,38 мм (що навіть менше, ніж в Apple iPhone 16 Pro) і акумулятор на 5400 мАг із зарядкою 90 Вт. Камери всі 50-мегапіксельні: основна з сенсором Light Fusion 900, ширик із датчиком Samsung JN1 і телеоб'єктив із сенсором Samsung JN5.

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Xiaomi 15 Pro отримав збільшений до 6.73 дюйма екран 2K, акумулятор 6100 мАг і зарядку 120 Вт. Камери теж кращі: 50+50+50 Мп, але основна камера підтримує п'ятикратний оптичний і 10-кратний цифровий зум, а телевік-перископ – Sony IMX858.

Також обидві версії оснащені міцним корпусом з авіаційного алюмінію, ультразвуковим сканером відбитків пальців і захистом від води та пилу за стандартом IP68. Швидка та плавна HyperOS 2.0 з ШІ-функціями встановлена "з коробки".

Вартість Xiaomi 15 починається від 4499 юанів (~26 000 грн), а Xiaomi 15 Pro – від 5299 юанів (~30 000 грн). Версій 8/256 ГБ більше немає, а початкова конфігурація поставляється з 12 ГБ оперативки і накопичувачем на 256 ГБ.

Смартфони вже доступні для попереднього замовлення в Китаї. Минулого року Xiaomi 14 дісталися до глобального ринку лише через чотири місяці після виходу в Китаї.

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