Анонсовано новий процесор, на якому працюватимуть найкращі Android-смартфони

Перші пристрої на Snapdragon 8 Elite мають з'явитися найближчим часом.

У рамках щорічної конференції Tech Summit Digital компанія Qualcomm анонсувала свій найпотужніший процесор – Snapdragon 8 Elite (раніше відомий як Snapdragon 8 Gen 4). Він ляже в основу більшості Android-флагманів 2025 року.

Чипсет виготовлено за 3-нм техпроцесом. Він на 40% потужніший за попередника і на 27% енергоефективніший. По частині графіки продуктивність зросла на 44%, а в завданнях із трасуванням кращої – на 35%.

Система-на-чіпі отримала 8-ядерну конструкцію центрального процесора, в якому використовуються два високопродуктивних ядра Oryon з частотою до 4,32 ГГц, а також 6 продуктивних Perfomace-ядер на 3,53 ГГц. Кеш – 24 МБ L2. Графіка – Adreno 830.

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Процесор буде використовуватися в парі з новою "оперативкою" LPDDR5X-5300. Для завдань зі штучним інтелектом є новий NPU, який на 45% потужніший за попередника, а також новий модем Snapdragon X80 з підтримкою Wi-Fi 7.

У перших тестах Snapdragon 8 Elite виявився на 41% швидшим за Snapdragon 8 Gen 3 і вдвічі швидшим за Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max. З MediaTek Dimensity 9400 вони на одному рівні, якщо орієнтуватися на результати бенчмарка AnTuTu.

Першим смартфоном на Snapdragon 8 Elite стане серія Xiaomi 15, анонс якої відбудеться найближчими днями. Також рішення Qualcomm буде використовуватися в таких смартфонах, як realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13.

За повідомленнями інсайдерів, обидва процесори нового покоління, Snapdragon 8 Gen 4 і Dimensity 9400, виявляться набагато дорожчими за своїх попередників. Це призведе до подорожчання Android-флагманів, оскільки виробники зазвичай перекладають додаткові витрати на споживача.

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