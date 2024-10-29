Які смартфони Xiaomi отримають HyperOS 2.0: список із понад 50 моделей

Xiaomi анонсувала нову версію прошивки HyperOS. Системна оболонка для телефонів і планшетів з'явиться вже в листопаді – насамперед її отримають топові девайси китайського бренду.
Серед головних переваг HyperOS 2.0 виробник відзначає набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати зображення за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео. Ще система стала швидшою, плавнішою і отримала більш свіжий дизайн.
Графік випуску оновлення HyperOS 2.0:
Перша хвиля (з листопада 2024 року)
- Лінійка Xiaomi 14;
- Xiaomi MIX FOLD 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi K70 Ultra;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
Друга хвиля (з грудня 2024 року)
- Лінійка Xiaomi 13;
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi CIVI 4 Pro;
- Лінійка Redmi K60;
- Redmi Turbo 3;
- Лінійка Redmi Note 14;
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE.
Третя хвиля (з січня 2025 року)
Лінійки Xiaomi 12 і Xiaomi 12S;
- Лінійка Xiaomi 11;
- Xiaomi MIX FOLD 2;
- Xiaomi Civi 2 і Civi 3;
- Лінійка Redmi K50;
- Лінійка Redmi Note 13;
- Лінійка Redmi Note 12;
- Redmi Note 11T Pro і Redmi Note 11T Pro+;
- Лінійки Redmi 14, Redmi 13 і Redmi 12;
- Xiaomi Pad 6;
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.
Першими пристроями з попередньо встановленою HyperOS 2.0 стали анонсовані сьогодні Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro (про них докладніше розповімо в окремій замітці), Xiaomi Pad 7, а також новітні телевізори та переносні пристрої.
Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Нещодавно Xiaomi відправила "на пенсію" 5 смартфонів, включно з популярними Xiaomi Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.