Оновлення HyperOS 2.0: 50 смартфонів і планшетів, які отримають свіжу ОС / фото Gizchina

Xiaomi анонсувала нову версію прошивки HyperOS. Системна оболонка для телефонів і планшетів з'явиться вже в листопаді – насамперед її отримають топові девайси китайського бренду.

Серед головних переваг HyperOS 2.0 виробник відзначає набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі вміють працювати з текстом, створювати зображення за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі користувацьких відео. Ще система стала швидшою, плавнішою і отримала більш свіжий дизайн.

Графік випуску оновлення HyperOS 2.0:

Перша хвиля (з листопада 2024 року)

  • Лінійка Xiaomi 14;
  • Xiaomi MIX FOLD 4;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Redmi K70 Ultra;
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Друга хвиля (з грудня 2024 року)

  • Лінійка Xiaomi 13;
  • Xiaomi MIX Fold 3;
  • Xiaomi CIVI 4 Pro;
  • Лінійка Redmi K60;
  • Redmi Turbo 3;
  • Лінійка Redmi Note 14;
  • Xiaomi Pad 6 Max 14;
  • Xiaomi Pad 6 Pro;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad SE.

Третя хвиля (з січня 2025 року)

  • Лінійки Xiaomi 12 і Xiaomi 12S;

  • Лінійка Xiaomi 11;
  • Xiaomi MIX FOLD 2;
  • Xiaomi Civi 2 і Civi 3;
  • Лінійка Redmi K50;
  • Лінійка Redmi Note 13;
  • Лінійка Redmi Note 12;
  • Redmi Note 11T Pro і Redmi Note 11T Pro+;
  • Лінійки Redmi 14, Redmi 13 і Redmi 12;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

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Які смартфони Xiaomi отримають HyperOS 2.0: список із понад 50 моделей

Першими пристроями з попередньо встановленою HyperOS 2.0 стали анонсовані сьогодні Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro (про них докладніше розповімо в окремій замітці), Xiaomi Pad 7, а також новітні телевізори та переносні пристрої.

Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Нещодавно Xiaomi відправила "на пенсію" 5 смартфонів, включно з популярними Xiaomi Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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