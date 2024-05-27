Очікується, що в новому поколінні найзначніші зміни припадуть на камеру смартфона.

Судячи з ранніх витоків, компанія Samsung хоче помітно "прокачати" Galaxy S25 Ultra порівняно з S24 Ultra, який багато хто вважав мінорним апгрейдом. У новому поколінні найзначніші зміни припадуть на камеру смартфона, пише SamMobile.

Якщо чутки вірні, то Samsung нарешті позбудеться 10- і 12-мегапіксельних сенсорів. У Galaxy S25 Ultra, як і раніше, буде чотири модулі, але роздільна здатність двох із них стане в рази більшою. Зокрема:

200 мегапікселів (в основному модулі);

50 мегапікселів (у модулі з надширококутним об'єктивом);

50 мегапікселів (для зйомки з 3-кратним зумом);

50 мегапікселів (для зйомки з 5-кратним зумом).

Найважливішим тут є оновлення 10-мегапіксельної камери з 3-кратним зумом, яка залишалася незмінною з часів Galaxy S21 Ultra 2021 року. Телеоб'єктив із вищою роздільною здатністю може забезпечити угруповання пікселів, потенційно покращивши 3-кратні та портретні знімки при слабкому освітленні.

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Водночас надширококутна камера на 50 Мп буде відповіддю Galaxy Ultra на Google Pixel 8 Pro та Xiaomi 14, які вже оснащені надширококутними камерами високої роздільної здатності, використовуючи об'єднання пікселів для чіткіших знімків при слабкому освітленні. Це також може забезпечити надширококутний запис у 8K.

У ранніх повідомленнях йшлося, що з виходом Galaxy S25 Samsung "значно змінить дизайн і концепцію" флагманської серії. Останні кілька поколінь Galaxy S мало чим відрізнялися одне від одного в плані дизайну, змінювалася тільки "начинка".

Так чи інакше, анонс Samsung Galaxy S25 відбудеться ще не скоро, оскільки серія Galaxy S24 надійшла в продаж лише декілька місяців тому. Смартфони отримали рекордну підтримку Android, ШІ-функції, а за підсумками серії тестів DxOMark екран S24 Ultra визнали найкращим у світі.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складнихсмартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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