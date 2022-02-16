Окрім звичайної версії в продаж надійде лімітована версія для фанатів Mercedes.

Компанія Xiaomi показала першого представника серії Redmi K50. Гаджет, орієнтований на геймерську аудиторію, примітний яскравим дизайном та привабливою за мірками ігрофонів ціною.

Зовні новинка схожа на 2021-ий Redmi K40 Game Enhanced Edition – навіть спалах у вигляді блискавки перекочував звідти. Також є покращені висувні курки-кнопки на торцях.

Камери три: основна Sony IMX686 на 64 Мп, а також ширококутна 8 Мп та макро 2 Мп. Фронтальний сенсор на 20 Мп врізаний по центру дисплея, а сканер пальця розмістили в кнопці живлення збоку.

Обличчям Redmi K50 Gaming Edition стала 6,67-дюймова OLED-матриця з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120-Гц. За продуктивність відповідає топовий Snapdragon 8 Gen 1 з фірмовою системою охолодження. ОЗУ – стандарту LPDDR5, а флеш-накопичувач – UFS 3.1 з технологією IO Turbo.

Серед інших особливостей новинки:

батарея на 4700 маг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт;

вібромоторчик CyberEngine – найпотужніший серед Android-смартфонів;

стереодинаміки JBL з просторовим звучанням Dolby Atmos;

USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модуль NFC і Android 12 з фірмовою оболонкою MIUI 13.

Окрім звичайної версії, у продаж надійде лімітована версія смартфона для фанатів Mercedes, розроблена спільно з дизайнерами команди "Формули-1". На кришку нанесли логотип марки та додали візерунок під карбон.

Новинка у продажу в Китаї вже з 18 лютого. Вартість смартфона починається з 3299 юанів (~14 599 грн) за стандартні моделі та 4199 юанів (~18 599 грн) за спецверсію Mercedes. Про надходження флагманів в інших країнах, зокрема в Україні, буде повідомлено додатково.

Раніше Xiaomi поповнила асортимент своїх фірмових аксесуарів універсальною флешкою, яка підходить як для ПК, так і смартфонів. Накопичувачі підтримують інтерфейс USB 3.2 Gen 1, а максимальна швидкість читання становить 150 МБ/с.

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