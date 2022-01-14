Основний упор в MIUI 13 зробили на підвищенні продуктивності та плавності.

Наприкінці 2021 року Xiaomi анонсувала свою нову фірмову оболонку – MIUI 13. Вона дебютувала на одній сцені разом з флагманською лінійкою Xiaomi 12.

Тепер же компанія почала розповсюджувати довгоочікуване оновлення серед вже випущених пристроїв. Прямо зараз це три десятки девайсів, серед яких є як і смартфони, так і планшети:

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi Civi;

Xiaomi MIX 4;

Redmi K40 Game Plus;

Redmi Note 10 Pro;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Youth Edition;

Xiaomi 10S;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40;

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition;

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition;

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition;

Xiaomi 10;

Xiaomi 10 Pro;

Redmi K30 Pro;

Redmi Note11 5G;

Redmi Note 9 4G;

Redmi Note 9;

Redmi 10X Pro;

Redmi 10X;

Xiaomi CC9 Pro;

Xiaomi Tablet 5;

Xiaomi Tablet 5 Pro;

Xiaomi Tablet 5 Pro 5G.

Поки бета-версія MIUI 13 буде доступна тільки для користувачів з Китаю. Але з досвіду минулих років можна припустити, що глобальний апдейт трапиться в якнайближчий час.

У другу партію смартфонів увійдуть: Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro+, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Xiaomi 10 Youth Edition, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 та інші моделі. Конкретної дати початку поширення апдейту для них компанія не назвала.

Нагадаємо, що MIUI 13, окрім косметичних поліпшень, принесла поліпшення безпеки, конфіденційності і підвищену швидкість. Загалом, свіжа версія працює приблизно на 52% ефективніше, ніж її попередник MIUI 12.5.

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