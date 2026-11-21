Термін експлуатації бюджетного iPhone залежить від двох факторів – підтримки iOS та зносу батареї.

На ринку відновленої та вживаної техніки легко знайти недорогі смартфони Apple, однак через величезну кількість моделей у них легко заплутатися, особливо якщо не стежити за релізами щороку.

Фахівці сервісу Plug Tech проаналізували ринок і визначили найкращі бюджетні моделі iPhone для придбання наприкінці 2026 року. Вони не матимуть найновіших процесорів чи функцій штучного інтелекту, але ви все одно отримаєте надійний і довговічний смартфон за доступною ціною.

Експерти зазначають, що оптимальним варіантом для початківців залишається iPhone 13. Ціни на сертифіковані пристрої починаються від $210, що приблизно на $486 дешевше за новий iPhone 17e за $699. Смартфон оснащений якісним OLED-дисплеєм, підтримкою 5G, чіпсетом A15 Bionic і входить до списку телефонів, що підтримують актуальну iOS 27.



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Серед інших вдалих варіантів виділяють:

iPhone 12 (від $160) – найдоступніший смартфон із підтримкою 5G та OLED-екраном для тих, хто хоче максимально заощадити, але не готовий жертвувати діагоналлю дисплея.

iPhone SE 2-го та 3-го поколінь (від $115) – найкомпактніший і найдешевший спосіб отримати смартфон під управлінням iOS 27. Підійде дітям, як другий смартфон або любителям старого дизайну з кнопкою "Додому".

iPhone 14 (від $300) – має сенс купувати лише в тому разі, якщо різниця в ціні з iPhone 13 невелика, заради додаткового року програмної підтримки.

iPhone 16 (від $400) – при розширеному бюджеті на вторинному ринку він іноді обходиться навіть дешевше за iPhone 15, тому варто порівнювати обидва варіанти.

Термін служби бюджетного iPhone залежить від двох факторів – підтримки iOS та зносу акумулятора. У моделях до iPhone 14 включно батарея розрахована на збереження 80% ємності після 500 циклів заряджання. У iPhone 15 цей поріг збільшили до 1000 циклів.

При цьому експерти радять відмовитися від купівлі старіших смартфонів, таких як iPhone XR, XS та XS Max: вони вже не підтримують актуальну iOS 27 і застаріють у день купівлі.

Як перевірити вживаний iPhone

Якщо смартфон купується не в перевіреному магазині з гарантією, а у приватного продавця, експерти Plug Tech радять провести п’ять базових перевірок:

Прив'язка до оператора. У меню "Параметри" → "Загальні" → "Про цей пристрій" у графі блокування оператора має бути вказано "SIM без обмежень". Блокування активації (Activation Lock). Продавець повинен у вашій присутності скинути налаштування смартфона до заводських. Якщо на екрані з’явиться напис "iPhone заблоковано власником", від покупки слід відмовитися. Стан акумулятора. У розділі "Параметри" → "Акумулятор" → "Стан акумулятора та зарядка" має відображатися максимальна ємність. Якщо замість відсотків стоїть прочерк або попередження, встановлено неоригінальний акумулятор. Історія деталей та обслуговування. У розділі "Про цей пристрій" відображаються замінені компоненти. Статус "Невідома деталь" – привід поторгуватися або відмовитися від угоди. Перевірка за IMEI та умови повернення. Набравши комбінацію *#06#, можна дізнатися IMEI пристрою та перевірити його за базами даних загублених або викрадених телефонів.

Інсайдери пишуть, що у 2027 році вийдуть одразу шість нових iPhone. Усі ці iPhone стануть частиною масштабної дорожньої карти Apple, яка налічує 26 нових гаджетів.

Раніше оглядачі порівняли iPhone 18 Pro з iPhone 17 Pro та 16 Pro Max – і розповіли, що насправді змінилося.

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