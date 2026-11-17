Усі ці смартфони стануть частиною масштабної дорожньої карти Apple, яка налічує 26 нових гаджетів.

За даними інсайдерів, наступного року Apple відійде від своєї звичної стратегії випуску 3–4 смартфонів на рік і представить одразу шість пристроїв: iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2, ювілейні iPhone 20 Pro та iPhone 20 Pro Max, а також складаний iPhone Duo 2 .

Як зазначає Esquire, ці релізи стануть частиною масштабної дорожньої карти компанії, яка налічує 26 нових гаджетів.

Коли вийдуть iPhone 18, iPhone 18e та iPhone Air 2

Оскільки Apple тепер розділяє випуски базових і Pro-версій, слідом за флагманами iPhone 18 Pro, що вийшли у вересні 2026 року, навесні 2027 року очікується презентація стандартних iPhone 18 та iPhone 18e .

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Обидва пристрої, ймовірно, отримають процесор A20, створений за 2-нанометровим технологічним процесом. У порівнянні з 3-нанометровим A19 приріст обчислювальної потужності становитиме 15%, а енергоефективність зросте до 30%. Це позитивно позначиться на автономності пристроїв.

Водночас стандартний iPhone 18 може зазнати певних спрощень. Повідомляється, що Apple планує "урізати" звичайний iPhone 18 заради економії, наблизивши його до iPhone 18e. Компанія нібито планує використовувати дешевші чіпи, пам'ять та спрощені виробничі процеси. При цьому про зниження вартості мова не йде.

Модель iPhone Air 2 , вихід якої раніше відкладався, має повернутися в оновленому вигляді. Щоб зробити тонкий смартфон привабливішим для покупців, компанія розглядає можливість додати до нього ще одну основну камеру та знизити ціну.

iPhone 20 Pro стане ювілейною новинкою Apple

Головними новинками вересня 2027 року стануть iPhone 20 Pro та iPhone 20 Pro Max , приурочені до 20-річчя лінійки iPhone.

Повідомляється, що Apple вивчає можливість створення корпусу зі склом, яке плавно заокруглюється по краях як спереду, так і ззаду. Таке рішення дозволить збільшити корисну площу екрану та повністю позбутися звичних рамок.

Крім того, у списку релізів на 2027 рік значиться iPhone Duo 2 – друге покоління складаного смартфона Apple, подробиці про який поки що тримаються в таємниці.

Нагадаємо, цієї осені Apple представила лише три смартфони на своїй вересневій презентації. Компанія змінила звичний графік релізів, вирішивши повністю розділити флагманську та базову лінійки. Головним анонсом став перший складаний iPhone.

Раніше оглядачі порівняли iPhone 18 Pro з iPhone 17 Pro та 16 Pro Max – і розповіли, що насправді змінилося.

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