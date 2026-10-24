Журналіст протестував усі актуальні iPhone та вибрав п’ять найкращих моделей

На думку автора The Telegraph, звичайний iPhone 17 залишається найкращим вибором для більшості покупців.

Apple випускає смартфони iPhone з 2007 року. Тоді компанія представила лише одну модель, яка навіть не підтримувала мережі 3G. Через 19 років лінійка значно розширилася, і вибрати придатний смартфон стало складніше.

Журналіст британського видання The Telegraph протестував усі актуальні iPhone та склав рейтинг із п’яти найкращих моделей для різних потреб і бюджетів. Кожну модель тестували щонайменше кілька тижнів, а деякі пристрої залишалися в автора на кілька місяців.

iPhone 17 – найкращий смартфон для більшості користувачів

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На думку оглядача, звичайний iPhone 17 залишається найбільш вдалим вибором для більшості покупців. Смартфон поєднує можливості, які раніше були характерні переважно для моделей Pro, зі звичним дизайном і більш доступною ціною.

Пристрій отримав OLED-дисплей діагоналлю 6,3 дюйма з частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує Always-On Display і відрізняється високою яскравістю, завдяки чому смартфоном зручно користуватися на вулиці.

Основна та надширококутна камери мають роздільну здатність 48 Мп. Вони дозволяють отримувати деталізовані знімки як при хорошому освітленні, так і в умовах недостатнього світла. Фронтальна камера з технологією Center Stage автоматично утримує користувача в кадрі, що особливо зручно для відеодзвінків і селфі.

Ще одна перевага – автономність. За результатами тестування, до кінця дня у журналіста залишалося 30–40% заряду акумулятора. Головний недолік порівняно з моделями Pro – відсутність телеоб'єктива та змінної діафрагми.

iPhone 16 – найкраще співвідношення ціни та якості

Тим, хто не хоче переплачувати за новіше покоління, журналіст радить звернути увагу на iPhone 16 та iPhone 16 Plus. Обидва смартфони, як і раніше, забезпечують хорошу якість зйомки, підтримують Apple Intelligence та оснащені кнопками Action Button і Camera Control.

Пристрої отримали OLED-дисплеї діагоналлю 6,1 і 6,7 дюйма. При цьому частота оновлення екрану обмежена 60 Гц, а функції Always-On Display немає. Тому за плавністю зображення вони поступаються iPhone 17.

Серед переваг – невелика вага, зручний алюмінієвий корпус і яскраві кольори. Особливо журналіст The Telegraph виділяє автономність iPhone 16 Plus, який завдяки більшому корпусу здатний довше працювати без підзарядки.

Остаточний вибір залежить від ціни: якщо різниця з iPhone 17 невелика, варто розглянути новішу модель. Попередні покоління стають особливо привабливими, коли на них діють знижки.

iPhone 18 Pro та Pro Max – найкращий вибір для мобільної фотографії

Флагманські iPhone 18 Pro та 18 Pro Max журналіст виділив за можливості камер, високу продуктивність та тривалий час роботи. Обидва пристрої працюють на чіпсеті A20 Pro, який забезпечує стабільну швидкість навіть під час тривалих навантажень завдяки вдосконаленій системі регулювання температури.

Дисплеї відрізняються високою яскравістю, насиченими кольорами та хорошою деталізацією. Крім того, зменшений виріз Dynamic Island дозволяє одночасно відображати кілька активностей.

Головна перевага смартфонів – надійна система камер із трьома сенсорами роздільною здатністю 48 Мп. Механічна змінна діафрагма допомагає покращувати чіткість зображень, а 8-кратний оптичний зум дозволяє знімати віддалені об’єкти з високою деталізацією.

Автономність також перебуває на високому рівні – пристрої здатні пропрацювати весь день і продовжити роботу наступного ранку. Але за ці переваги доведеться заплатити: це найдорожчі iPhone в лінійці. Крім того, порівняно з попередниками вони стали важчими.

iPhone Air – найкращий дизайн

iPhone Air вирізняється насамперед дизайном. Товщина корпусу становить усього 5,6 мм, а титанова рамка робить пристрій легким і зручним у використанні.

Незважаючи на тонкий корпус, автономність виявилася кращою, ніж очікувалося. За продуктивність відповідає чіп A19 Pro, хоча під час інтенсивного навантаження смартфон може нагріватися сильніше, ніж моделі Pro.

Дисплей діагоналлю 6,5 дюйма підтримує частоту оновлення 120 Гц і досягає яскравості аж 3000 ніт. Це робить пристрій придатним як для перегляду відео, так і для читання на вулиці в сонячну погоду.

Заради тонкого корпусу Apple довелося піти на компроміс із камерами. На задній панелі встановлено лише один 48-мегапіксельний сенсор – без телеоб’єктива та надширококутної камери. При цьому якість фото все одно залишається гідною навіть при слабкому освітленні. The Telegraph називає iPhone Air цікавим вибором для тих, кому ергономіка, легкість та естетика важливіші за максимальну автономність і просунуті можливості камери .

iPhone 17e – найкращий бюджетний смартфон Apple

Найдоступнішим варіантом у добірці став iPhone 17e. Він отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей, алюмінієвий корпус із плоскими гранями та матову задню панель. Смартфон випускається в чорному, білому та ніжно-рожевому кольорах.

На відміну від старших моделей, у нього немає кнопки Camera Control, фронтальної камери Center Stage та надширококутного модуля. Також екран обмежений частотою оновлення 60 Гц і не підтримує Always-On Display.

Зате пристрій оснащений процесором A19, який забезпечує швидку роботу додатків, і підтримує MagSafe. Основна камера з роздільною здатністю 48 Мп дозволяє робити якісні фотографії за різних умов освітлення, а двократне збільшення розширює можливості зйомки. Окремо журналіст відзначив автономність: навіть після насиченого дня використання у нього залишалося понад 40% заряду.

iPhone 17e підійде тим, кому потрібен смартфон Apple без переплати за додаткові камери та преміальні функції. На думку автора, це вдалий варіант для переходу зі старого iPhone або знайомства з екосистемою компанії.

Нагадаємо, цієї осені Apple представила лише три смартфони на своїй вересневій презентації. Компанія змінила звичний графік випусків, вирішивши повністю розділити флагманську та базову лінійки. Звичайні версії iPhone 18 і тонкий iPhone Air 2 з’являться на початку 2027 року.

Приблизно в цей же час вийде середньобюджетний iPhone 18e і, якщо вірити чуткам, він збереже екран із частотою оновлення 60 Гц, але отримає Dynamic Island.

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