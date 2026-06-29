Це навіть не рівень бюджетних Android: розкрито головний недолік нового iPhone

iPhone 18e стане третім поколінням бюджетних смартфонів Apple, у якому збережеться екран із частотою оновлення 60 Гц.

За словами інсайдерів, Apple продовжить використовувати в найдешевших iPhone застарілі екрани. Смартфон iPhone 18e, який має вийти навесні 2027 року, знову отримає 6,1-дюймову LTPS OLED-матрицю з частотою оновлення 60 Гц, пише MacRumors.

Це означає, що iPhone 18e не підтримуватиме технологію ProMotion з адаптивною частотою 1–120 Гц, а також функцію Always-On Display, які дебютували ще у 2021 році в Pro-моделях iPhone 13, а в серії iPhone 17 стали доступними й у базових пристроях.

Якщо інформація підтвердиться, iPhone 18e стане вже третім поколінням бюджетних телефонів Apple, що зберегли екран із частотою 60 Гц – після iPhone 16e та 17e. На тлі сучасних тенденцій це виглядає застарілим рішенням, оскільки сьогодні навіть багато Android-смартфонів початкового рівня можуть похвалитися екранами з частотою 120 Гц.

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За даними джерела, головною зміною в iPhone 18e стане поява Dynamic Island, який замінить звичний виріз у верхній частині дисплея, а також збільшені 9 ГБ оперативної пам'яті. Однак технологія екрана залишиться без змін щонайменше ще одне покоління.

Презентація iPhone 18e запланована на весну 2027 року. Разом із ним Apple представить базовий iPhone 18 і нове покоління iPhone Air.

За інформацією Марка Гурмана, презентація iPhone 18 відбудеться 9 вересня. Окрім iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, очікується анонс першого складаного смартфона компанії.

Раніше інсайдери розкрили, чого чекати на осінній презентації Apple. За чутками, компанія готує один із найнасиченіших релізних сезонів у своїй історії.

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