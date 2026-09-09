iPhone-розкладачка, дешеві AirPods та годинники: які новинки представила Apple

Головною подією вечора став перший складаний iPhone з гнучким екраном та підтримкою Apple Pencil.

Apple провела велику осінню презентацію, яка стала першою великою презентацією компанії з новим генеральним директором Джоном Тернусом.

Витоки інформації підтвердилися – головною подією вечора став перший складаний iPhone з гнучким екраном. Флагманські iPhone 18 Pro та Pro також отримали багато нововведень, а ось базова серія, як і запевняли інсайдери, не була анонсована – її відклали до весни 2027 року.

iPhone Duo

У розкладеному стані смартфон отримав внутрішній 7,6-дюймовий дисплей. У складеному вигляді використовується зовнішній дисплей діагоналлю 5,4 дюйма. Причому через більш квадратне співвідношення сторін останній за розміром становить 90% площі екрану iPhone 18 Pro.

Відео дня

Окрім звичних варіантів використання, iPhone Duo також отримав режим Flex. У ньому гаджет можна зігнути під кутом і поставити на одну з половин корпусу, перетворивши пристрій на своєрідну підставку. Такий формат підійде, наприклад, для перегляду серіалу без необхідності тримати смартфон у руках.

Кажуть, що за міцність скла можна не хвилюватися – задня та передня панелі захищені склом Ceramic Shield та Ceramic Shield 2, а сам телефон має захист від води та пилу за стандартом IP68. Конструкція шарніра складається з понад 100 компонентів.

Усередині iPhone Duo встановлено процесор A20 Pro, а за мобільний зв'язок відповідає новий модем Apple C2. Смартфон отримав дві основні камери з роздільною здатністю 48 Мп (без змінної діафрагми), а також підтримку Apple Pencil. На бічній грані розташована кнопка з Touch ID.

Цікаво, що смартфон оснащений двома батареями – по одній у кожній половині корпусу. Заявлений час відтворення відео становить до 24 годин, якщо використовувати внутрішній дисплей. Також підтримується швидка зарядка до 50% приблизно за 20 хвилин.

Фізичної SIM-карти у смартфона не буде: iPhone Duo підтримує лише eSIM, причому незалежно від регіону продажів. Покупці зможуть вибрати між двома варіантами забарвлення – Star White та Night Sky.

Вартість пристрою починається від $1999 (близько 90 000 грн) за модель із 256 ГБ вбудованої пам’яті. Попередні замовлення розпочнуться 16 жовтня, а продаж стартує 23 жовтня.

iPhone 18 Pro та Pro Max

Преміальні телефони зовні не змінилися, але отримали одразу три нові кольори: матовий чорний, блакитний і бургундський (замість помаранчевого).

Головною зміною в камері став основний 48-мегапіксельний модуль із змінною діафрагмою, яка дозволяє фізично змінювати кількість світла, що надходить. Його доповнюють ультраширококутний і телеоб'єктиви по 48 МП кожен. Селфі-камера Center Stage залишилася такою самою – 18 МП.

Ще однією помітною зміною став Dynamic Island. Він став приблизно на 30% меншим і тепер здатний одночасно відображати до трьох активних додатків.

Нові iPhone працюють на чіпсеті А20 Pro, створеному за 2-нм технологічним процесом. Компанія робить ставку не тільки на підвищення продуктивності, а й на можливості штучного інтелекту, зокрема на запуск сторонніх моделей безпосередньо на пристрої.

Apple також доопрацювала систему охолодження iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. За даними компанії, це дозволило збільшити продуктивність смартфонів під час тривалих навантажень на 40%. При цьому Apple покращила акумулятори обох пристроїв: 18 Pro Max здатний працювати до 30 годин без підзарядки.

Apple стверджує, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримали найдосконаліші камери, найдовший час автономної роботи та найвищу продуктивність серед усіх iPhone в історії.

Пристрої представлені в чотирьох кольорах: Black, Glacier, Silver і Burgundy. Ціни, як і очікувалося, зросли – на $100: тепер базовий iPhone 18 Pro на 256 ГБ коштує 1199 доларів, а Pro Max – 1299 доларів/

AirPods 5

Apple оновила свою лінійку бездротових навушників. AirPods 5 отримали перероблену акустичну систему та активне шумозаглушення, причому компанія заявляє про майже 50-відсоткове покращення ефективності ANC порівняно з AirPods 4. Тепер усі актуальні AirPods працюють з активним шумозаглушенням.

При цьому Apple зберегла відкритий формат навушників, тому AirPods 5 не використовують класичні силіконові внутрішньоканальні насадки. Ще одним помітним вдосконаленням стала можливість регулювати гучність "свайпом" вгору або вниз по ніжці навушника. Це робить керування музикою зручнішим без необхідності діставати смартфон.

Автономність становить до 5 годин при увімкненому шумозаглушенні та 20 годин з урахуванням зарядки від чохла. Він залишився таким же компактним. Загалом зовні AirPods 5 не відрізняються від минулого покоління, зате отримали низку фішок AirPods Pro.

Вартість AirPods 5 починається від $129, а версія з бездротовою зарядкою та додатковими функціями коштує $149. Продажі розпочнуться 18 вересня.

Apple Watch Series 12

Базова модель отримала не стільки візуальне, скільки функціональне оновлення. Apple переробила систему датчиків, яка тепер вимірює частоту серцебиття кожні 5 секунд. Частота вимірювань варіабельності серцевого ритму (HRV) також зросла – до 24 разів на хвилину.

На основі цих даних Apple додала нові корисні функції для оцінки відновлення організму. Додаток "Готовність" аналізує недавню активність, тренувальне навантаження та якість сну, після чого виставляє оцінку від 0 до 10 і надає рекомендації. А функція "Довголіття" намагається оцінювати фізичний вік людини на основі різних показників організму.

Годинник працює на новому чіпі S11 і забезпечує автономність до 24 годин у звичайному режимі та до 10 годин під час тренувань на вулиці. Apple Watch 12 надійдуть у продаж 18 вересня, ціни починаються від $399.

Apple Watch Ultra 4

Разом зі звичайними годинниками Apple представила Apple Watch Ultra 4. Це, як і раніше, пристрій, орієнтований на спорт та активний спосіб життя, але час автономної роботи збільшили до 50 годин у звичайному режимі та до 84 годин у режимі енергозбереження. Для тривалих тренувань на вулиці передбачено режим з автономністю до 25 годин при постійній роботі GPS та вимірюванні пульсу

Ultra 4 також отримали найточнішу вбудовану GPS-навігацію серед усіх спортивних годинників на ринку, що особливо важливо для бігу, походів та інших видів активності. Apple також оновила функції тренувань, включно з силовими вправами, та розширила можливості аналізу відновлення організму.

Годинники доступні в корпусі з натурального або чорного титану, а лінійка ремінців Trail Loop, Alpine Loop та Ocean Band отримала нові варіанти. Вартість новинки починається від 799 доларів, у продаж вона надійде 18 вересня.

Коли вийде iOS 27 та інші операційні системи Apple

Остаточні версії iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 та watchOS 27 стануть доступними для користувачів у понеділок, 14 вересня. Того ж дня вийде tvOS 27 та оновлення visionOS 27.

Головним нововведенням iOS 27 стане оновлена Siri з функціями штучного інтелекту. Вона може керувати налаштуваннями iOS, шукати інформацію на смартфоні та запам’ятовувати діалоги. З Siri можна спілкуватися голосом, як і раніше, або через окремий додаток, який буде попередньо встановлено на кожен iPhone.

Apple оптимізувала iOS 27 для старих iPhone, тому навіть серія iPhone 11 отримає оновлення.

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