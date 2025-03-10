Недорогий Samsung виявився кращим за співвідношенням 'ціна-якість', ніж Galaxy S25

Galaxy A56 пропонує 90% досвіду приблизно за 60% вартості флагмана, вважають оглядачі.

Представлений на початку березня середньобюджетний смартфон Samsung Galaxy A56 є більш вигідною покупкою, ніж флагман Galaxy S25, який коштує на 300 доларів дорожче. Такої думки дійшли фахівці ресурсу Android Authority.

Смартфон отримав акумулятор 5000 мАг (як у S25 Ultra), тоді як у S25 – лише 4000 мАг. Зарядка теж швидша: 45 Вт проти 25 Вт. До того ж Galaxy A56 значно більший, ніж S25 – 6,7 проти 6,2 дюйма. Хоча це може бути й мінусом для деяких користувачів.

Якщо розглядати загалом, то Galaxy S25, очікувано, кращий за A56. У нього потужніший чип, є 3x телевік, бездротова зарядка на 15 Вт, а також 12 ГБ ОЗП проти 8 ГБ у A56. При цьому обидва телефони мають дисплеї 1080p, які досягають 120 Гц з максимальною яскравістю 1900 ніт.

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Galaxy A56 5G отримає шість років оновлень ОС, а Galaxy S25 – сім років. Рік підтримки не здається причиною витрачати додаткові 300 доларів. Проте S25 випереджатиме A56 по графіку розгортання і отримуватиме ці оновлення швидше.

І хоч Galaxy S25 об'єктивно кращий, різниця між телефонами середнього та високого класу скорочується. Galaxy A56 пропонує 90% досвіду приблизно за 60% вартості Galaxy S25 і доводить, що Samsung повинна робити флагмани більш конкурентними, підсумували в Android Authority.

Разом із Galaxy A56 на початку березня було представлено Galaxy A36 і Galaxy A26. Усі три смартфони отримали схожий дизайн, однаковий AMOLED-екран і шість років оновлень. Найдешевший із них коштує 299 доларів.

Конкурувати Galaxy A56 буде з iPhone 16e від Apple, який уже провалився на старті продажів. Здається, сучасного дизайну, потужного процесора та ШІ-функцій замало, щоб виправдати цінник у $600.

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