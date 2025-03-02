Усі три отримали схожий дизайн, однаковий AMOLED-екран і шість років оновлень.

Samsung офіційно представила Galaxy A56, Galaxy A36 і Galaxy A26 – оновлення свого сімейства середньобюджетних смартфонів. Усі три отримали схожий дизайн, однаковий AMOLED-екран і 6 років оновлень, пише FoneArena.

Galaxy A56 конкуруватиме з iPhone 16E та Pixel 9a. Він отримав потужний для свого класу чипсет Exynos 1580, 12 Гб ОЗП у топовій версії, батарею 5000 мАг з підтримкою зарядки 45 Вт, потрійну камеру 50+12+5 мегапікселів і топовий дисплей Super AMOLED з діагоналлю 6,7 дюйма і роздільною здатністю Full HD+.

Galaxy A36 трохи скромніший. По-перше, у нього вже старенький чипсет Snapdragon 6 Gen 3 і до 8 Гб ОЗП, а в основній камері використовуються датчики з роздільною здатністю 50, 8 і 5 Мп.

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Найдоступніший Galaxy A26 базується на SoC Exynos 1380, яка стояла в Galaxy A35, має батарею на 5000 мАг із підтримкою 25-ватної зарядки та вирізняється краплеподібним вирізом на екрані.

Усі апарати мають до 6 років підтримки оновленнями Android і до 6 років підтримки патчами безпеки. З коробки девайси працюють на Android 15 (OneUI 7), якого немає навіть у Galaxy S24 Ultra.

Ціни:

від 299 доларів (~12 300 грн) за A26

від 399 доларів (~16 500 грн) за A36

від 499 доларів (~20 600 грн) за A56

Galaxy A16, найдоступніший із серії, представили раніше – у жовтні 2024 року.

Дослідження, проведене аналітиками, показало, що Samsung Galaxy A15 5G був найпопулярнішим Android-смартфоном у 2024 році. Це бюджетна модель, яка пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і п'ять років підтримки безпеки. В Україні вона продається за ~7000 грн.

Після середньобюджетників у Samsung має вийти Galaxy S25 Edge. Це новий супертонкий флагман компанії і головний конкурент iPhone 17 Air. А ближче до осені представлять перший телефон, що складається втричі.

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