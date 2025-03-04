Схоже, сучасного дизайну і потужного процесора замало, щоб виправдати цінник у $600.

Apple представила наприкінці лютого iPhone 16e – свій новий найдоступніший смартфон. Реліз вийшов неоднозначним і стартові продажі підтверджують це.

Джерела Bloomberg повідомляють, що iPhone 16e, який надійшов у продаж минулої п'ятниці, купують у десятки разів менше, порівняно з основними iPhone 16/16 Pro. У роздрібних точках Apple і в операторів не було ніяких помітних черг і ажіотажу.

Кількість попередніх замовлень також залишає бажати кращого. У деяких магазинах Apple Store було зареєстровано лише кілька десятків попередніх замовлень.

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При цьому журналіст Bloomberg Марк Гурман наголосив, що аудиторія у iPhone 16e та флагманських iPhone різна, тож кількість попередніх замовлень – не вирішальний показник популярності пристрою. Утім, журналіст висловлює сумніви в його успіху навіть у довгостроковій перспективі.

Оглядачі називають iPhone 16e хорошим телефоном, але зазначають, що він занадто дорогий, щоб вважатися "бюджетником", при цьому деякі спрощення новинки можуть відштовхнути від купівлі. Наприклад, одинарна камера і відсутність MagSafe. Також багато хто залишився незадоволений 60-герцовим екраном у 2025 році.

Чутки за пів року до анонсу iPhone 17 говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Стандартні моделі iPhone нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro Max стане першим айфоном із трьома камерами на 48 Мп. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

Утім, головною новинкою від Apple у 2025 році буде не Айфон, а пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном. Принаймні за словами інсайдера Марка Гурмана.

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