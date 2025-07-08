Обидва пристрої отримали акцент на продуктивності та автономності.

Китайська компанія OnePlus представила кілька очікуваних смартфонів. Серед них – субфлагман Nord 5 на чипі Snapdragon 8-ї серії та спрощений Nord CE5 з величезним акумулятором, пише GSMARena.

OnePlus Nord 5 уперше в серії отримав топовий чипсет Snapdragon 8s Gen 3, акумулятор місткістю 6800 мАг та просунуту систему охолодження Cryo-Velocity VC з графеновими термопрокладками. У Call of Duty Mobile смартфон видає стабільні 144 кадри на секунду.

Дисплей у моделі – AMOLED з частотою оновлення 144 Гц, діагоналлю 6,83 дюйма і роздільною здатністю 2800×1272 пікселі. Пікова яскравість – 1800 ніт, є підтримка HDR10+. Ззаду у смартфона встановлена подвійна камера 50+8 мегапікселів. Фронтальна камера – теж 50 Мп з автофокусом.

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Варіантів пам'яті у смартфона два: 8+256 ГБ за 449 доларів і 12+512 ГБ за 499 доларів.

Другий реліз – OnePlus Nord CE5. Це спрощена версія, яка отримала процесор MediaTek Dimensity 8350, дисплей Full HD+ 6,77 дюйма з частотою 120 Гц і аналогічну подвійну камеру 50 і 8 Мп, але з більш простими сенсорами. При цьому за ємністю акумулятора – 7100 мАг – Nord CE5 перевершує Nord 5. На одному заряді обіцяють до 3 діб роботи.

Обидва смартфони працюють під управлінням OxygenOS 15 на базі Android 15 і постачаються з пакетом OnePlus AI, адаптерами Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.4, модулем NFC і USB-C 2.0. Nord CE5 обійдеться у 299 доларів за версію 8+128 ГБ.

Нагадаємо, у червні компанія OnePlus випустила потужний компактний смартфон із рекордною батареєю. Це глобальна версія OnePlus 13T, яка стала хітом у Китаї.

Раніше фахівці AnTuTu ділилися топом найкращих Android-смартфонів 2025 року за ціною-якістю. У найдешевшій категорії перше місце посів iQOO Z9, а в найдорожчій – Red Magic 10S Pro.

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