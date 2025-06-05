OnePlus представила потужний компактний смартфон із 'жирною' батареєю (фото)

Це глобальна версія OnePlus 13T, випущеного на китайському ринку у квітні.

OnePlus представила довгоочікуваний компактний смартфон OnePlus 13s. Це глобальна версія 13T, випущеного на китайському ринку у квітні.

Смартфон отримав майже таке ж оснащення, як і його китайський аналог, але батарею з 6200 мАг урізали до 5850 мАг. Незважаючи на це, це все ще максимальна місткість серед компактних флагманів. Потужність дротової зарядки залишилася 80 Вт, а селфі-камеру прокачали з 16 Мп до 32 Мп.

Характеристики OnePlus 13s:

Дисплей : 6,32 дюйма з ультратонкими рамками, 2640×1216, LTPO AMOLED, 120 Гц.

: 6,32 дюйма з ультратонкими рамками, 2640×1216, LTPO AMOLED, 120 Гц. Процесор : Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830 і великою системою охолодження.

: Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830 і великою системою охолодження. Пам'ять : 12 ГБ LPDDR5X ОЗП з накопичувачем 256 ГБ / 512 ГБ (UFS 4.0)

: 12 ГБ LPDDR5X ОЗП з накопичувачем 256 ГБ / 512 ГБ (UFS 4.0) Фотоможливості : 50-мегапіксельна основна камера з сенсором LYT-700 1/1,56 дюйма, діафрагмою f/1,8, OIS, 50-мегапіксельна телефотокамера 2x з діафрагмою f/2.0, запис відео Dolby Vision до 4k 60 кадрів за секунду.

: 50-мегапіксельна основна камера з сенсором LYT-700 1/1,56 дюйма, діафрагмою f/1,8, OIS, 50-мегапіксельна телефотокамера 2x з діафрагмою f/2.0, запис відео Dolby Vision до 4k 60 кадрів за секунду. Батарея : 5850 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 80 Вт. До 100% телефон заряджається за 40 хвилин.

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З цікавих особливостей – "ідеальний баланс ваги". Задня панель зроблена з матового скла, а бічні грані – з матового алюмінію. Праворуч розмістився аналог Action Button замість трипозиційного перемикача сповіщень.

Новинку вже можна купити, але поки тільки в Індії за ціною 54 999 рупій (~25 000 грн) за версію 12 + 256 ГБ.

Як і обіцяли інсайдери, 2025 рік стане роком "відродження" компактних флагманів. Крім OnePlus 13T, до виходу готується ще парочка пристроїв з екраном до 6,3 дюймів.

Тим часом нові подробиці про iPhone 17 можуть розчарувати фанатів компактів. Новинка нібито отримає більший екран – 6,3 дюйма. Це зробить його таким же за розміром, як iPhone 16 Pro і майбутній iPhone 17 Pro.

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