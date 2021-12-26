Функція стане в пригоді тим, у кого немає смарт-годинника або фітнес-браслета.

Функція вимірювання пульсу та частоти вдихів в Google Fit тепер доступна власникам iPhone. Ніяких спеціальних приладів при цьому не потрібно: використовується тільки камера.

Подібні можливості з'явилися на Android-пристроях ще на початку року, а тепер їх додали і в застосунок для суперницької платформи.

Як це працює

Проскрольте вниз головну сторінку програми, після чого відкрийте розділ "Вивчити";

Виберіть пункт "Виміряти пульс", після чого прикладіть палець до об'єктива основної камери і злегка натисніть;

Процес займає близько 30 секунд, результатом стане графік. Якщо є відхилення від норми, додаток про це повідомить.

Аби виміряти частоту вдихів, потрібно поставити смартфон перед собою на стійкій поверхні, щоб в кадрі була голова і груди. Fit розраховує параметр по руху грудної клітини.

При цьому в Google зазначають, що результати вимірювань не можуть зрівнятися з медичним обладнанням, тому не повинні використовуватися для діагностики та лікування захворювань.

Google Fit доступний в App Store абсолютно безкоштовно.

Раніше в цьому місяці Apple випустила велике оновлення для iPhone з новими функціями, включаючи розділ "Запчастини та історія обслуговування", де тепер видно, чи оригінальні запчастини були встановлені після ремонту, а також можливість відстежити Айфон навіть після того, як він розрядиться.

Вас також можуть зацікавити новини: