Функція буде корисною, якщо збираєтеся придбати смартфон на б/у ринку.

Apple випустила оновлення iOS 15.2, яке показує справжність запчастин iPhone та історію звернень в сервісні центри компанії.

Якщо пройти в "Налаштування" → "Основні" → "Про цей пристрій", то під серійним номером виявиться новий розділ під назвою "Історія запчастин і обслуговування".

Для iPhone XS і більш старих моделей буде доступна інформація про справжність акумулятора. Починаючи з iPhone 11 з'явиться повідомлення про заміну акумулятора та дисплея, а iPhone 12 та iPhone 13 додатково проінформують про заміну камери.

Якщо деталь оригінальна, то буде показана дата обслуговування пристрою. Якщо ні, то поруч з неоригінальними компонентами з'явиться позначка "Невідома деталь".

За словами Apple, дані повідомлення мають інформаційний характер – неоригінальні деталі не завадять роботі вашого айфона. Функція буде корисною, якщо збираєтеся придбати смартфон на вторинному ринку або при зверненні в неофіційні сервісні центри, аби переконатися в оригінальності деталей.

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Зазначимо також, що в Apple привілейоване становище в порівнянні з іншими замовниками, тому дефіцит торкнеться інші компанії ще сильніше. Так, глава Razer попередив про неминуче зростання цін на ігрові ноутбуки, а у 2022 році купити PlayStation 5 буде навіть складніше, ніж зараз.

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Автор: Денис Пономаренко