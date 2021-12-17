iOS 15.2 отримала чимало корисних функцій – зокрема і неочевидних.

Раніше на цьому тижні Apple випустила велике оновлення для iPhone з новими функціями, включаючи розділ "Запчастини та історія обслуговування" і можливість скинути запаролений Айфон без підключення до комп'ютера.

Також компанія розширила можливості режиму резервного живлення. Тепер користувачі зможуть виявити геолокацію смартфона навіть в тому випадку, якщо він вимкнений.

Принцип роботи наступний: навіть після того, як смартфон розрядився і здавалося б повністю вимкнувся, в акумуляторі залишається ще трохи енергії. Саме цим невеликим запасом і користується "Power Reserve" на iOS 15.2.

Як знайти розряджений Айфон:

Відкрийте "Локатор" на іншому своєму іншому "яблучному" пристрої – на iPad, Mac або iPod – і дочекайтеся, поки геолокація довантажиться.

Якщо загублений Айфон був єдиним вашим Apple-девайсом, ви можете скористатися сайтом https://www.icloud.com/find – увійдіть у свій обліковий запис Apple ID і трохи почекайте.

Читайте такожФлагманські смартфони Apple та Google порівняли у дроп-тесті: хто краще впоравсяВажливо: пристрій автоматично активує режим резервного живлення після повної розрядки акумулятора. Якщо самостійно відключити iPhone, режим не активується.

Як раніше писав УНІАН, в першому кварталі 2022 року, тобто в січні, лютому або березні, на ринку з'явиться новий бюджетний смартфон - Apple iPhone SE 3. Очікується, що новинка навряд чи буде кардинально відрізнятися від поточного покоління.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Пономаренко