Їх оцінили в 700 юанів, або приблизно 3500 грн.

Компанія Xiaomi поповнила асортимент своїх бездротових навушників доволі незвичайною моделлю – Bone Conduction. Вони виділяються на тлі конкурентів відносно невеликим цінником і, що важливіше, технологією передачі звуку.

Вся річ у тому, що навушники засновані на технології кісткової провідності. Її суть полягає в передачі звукових коливань через кістки черепа, а не по повітрю. Аналогічну техніку використовував німецький композитор-класик Людвіг Ван Бетховен для створення музики, коли він втратив слух.

Одним з незаперечних плюсів подібного способу передачі аудіо є той факт, що вуха користувача при цьому залишаються вільними, що, своєю чергою, дозволяє паралельно чути звуки навколишнього середовища.

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З інших характеристик – захист від вологи й пилу за стандартом IP66 і підключення по Bluetooth 5.2 для сполучення з іншими гаджетами. Виробник обіцяє до 12 годин автономної роботи, при цьому 5-хвилинна зарядка здатна забезпечити до двох годин відтворення музики.

Xiaomi Bone Conduction оцінили в 700 юанів, або приблизно 3500 грн. Вони вже надійшли в продаж в Китаї й незабаром повинні з'явитися на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Який Xiaomi взяти у 2022 році

Раніше редакція порталу Gizchina назвала найбільш якісні смартфони Xiaomi 2022 року у різних класових категоріях. Обирали їх на основі камер, продуктивності, батареї, ціни й загального враження від використання.

Звання найкращого флагмана компанії очікувано дісталося Xiaomi 12 Pro. Найкращим середньобюджетним смартфоном визнали Xiaomi 12 Lite, а найкращим бюджетним – Redmi Note 11 Pro+.

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