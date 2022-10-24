Оглядачі наголошують, що визначали найкращі смартфони на основі камер, продуктивності, батареї, ціни та загального враження від використання.

Редакція порталу Gizchina назвала найякісніші смартфони Xiaomi 2022 року в різних класових категоріях.

Як говориться в матеріалі, визначали найкращі смартфони на основі камер, продуктивності, батареї, ціни та загального враження від використання.

Звання найкращого флагмана компанії очікувано дісталося Xiaomi 12 Pro, який оснащений 6,73-дюймовим AMOLED-екраном з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц і яскравістю 1500 ніт. Всередині – чипсет Snapdragon 8 Gen 1, який набирає мільйон балів в бенчмарку AnTuTu.

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Що стосується фотоможливостей, то в складі основної камери тут відразу три сенсори по 50 Мп. Ще є ширококутний об'єктив (f/2.2) з кутом огляду 115 градусів і портретний (f/1.9) з еквівалентною фокусною відстанню 48 мм. Смартфон також може похвалитися швидкою зарядкою потужністю 120 Вт, яка заповнює акумулятор місткістю 4500 мАг менш ніж за 20 хвилин.

Найкращим середньобюджетним пристроєм компанії визнали Xiaomi 12 Lite. За дизайном він схожий на стандартну версію 12-ки, оснащений швидкою зарядкою (67 Вт) і пропонується в трьох яскравих кольорах. Комплектний адаптер на 67 Вт поповнює 50% акумулятора за 13 хвилин.

Найкращим бюджетним смартфоном Xiaomi у 2022 році став Redmi Note 11 Pro+ на базі чипсета MediaTek Dimensity 920. На відміну від молодших моделей, Pro+ отримала не тільки підтримку зарядки на 120 Вт, але і відповідний адаптер живлення в комплекті. У смартфоні також використовується основна 108-Мп камера, ультрашири і макромодуль на 8 і 2 Мп відповідно.

Які смартфони 2022 краще уникати

Своєю чергою, редактори порталу WIRED радять утриматися від покупки смартфонів LG. Торік компанія закрила свій мобільний підрозділ, і хоча вона пообіцяла підтримувати свої наявні телефони протягом декількох років, покупка одного з них в потенціалі може виявитися ризикованою справою.

Інші смартфони, які журналісти протестували й не рекомендують до покупки: Galaxy S20, OnePlus 8T, Nokia 5.3, серію Moto G 2020 і серію Moto G 2021. Всі вони або застаріли до моменту виходу, або на ринку є їх більш дешева альтернатива.

До речі, якщо ви щойно придбали новенький Android-смартфон, рекомендуємо приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційка від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєнні в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

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