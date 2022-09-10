Він підтримує підключення сонячних панелей, а від побутової мережі зарядити сам акумулятор можна за 1,5 години або до 80% за 50 хв.

Компанія Xiaomi оновила свій асортимент аксесуарів новим цікавим гаджетом – портативним акумулятором Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro на разючі 280 000 мАг.

У батареї використовується гібридна твердорідинна літієва батарея – такі можна зустріти в електрокарах. За заявою виробника, місткість збережеться навіть після більше ніж 1000 циклів зарядки.

Потужність батареї становить 1800 Вт, а потужність сонячної панелі дорівнює 100 Вт. Можна живити до 13 пристроїв одночасно – є пара USB-C на 100 Вт, пара USB-A на 22.5 Вт, пара на 12 Вт, чотири стандартні розетки та роз'єм автомобільного прикурювача.

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Але найцікавіше в гаджеті – це двонапрямний інвертор, що генерує "чисту синусоїду", що, своєю чергою, дозволить використовувати павербанк як пристрій резервного живлення будинку і квартири.

Павербанк важить 16.9 кг і не боїться занурень у воду на глибину до одного метра – корпус новинки захищений за стандартом IP67. Від побутової мережі до 80% місткість батареї заряджається за 50 хвилин, а до 100 % – всього за 90 хвилин.

Поки що тільки в Китаї за 5999 юанів (близько 31 000 грн), але незабаром її напевно можна буде знайти й на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше УНІАН вже писав, що Xiaomi представила на ринку рюкзак з вбудованою системою охолодження. В задню частину рюкзака інтегрований кулер, який обертається зі швидкістю 3500 оборотів у хвилину і живиться від акумулятора.

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