Рюкзак виготовлений з водостійких матеріалів та має вдосталь кишень для аксесуарів.

Компанія Xiaomi презентувала на ринку цікавий продукт Korin Zero, оснащений вбудованою системою охолодження. З таким й спина потіти не буде, й ноутбук не перегріється.

В задню частину рюкзака інтегрований кулер, який обертається зі швидкістю 3500 оборотів за хвилину і живиться від акумулятора.

Рюкзак виготовлений з водостійких матеріалів і у нього повно кишень різного розміру для смартфона, клавіатури та інших аксесуарів (навіть є кишенька для парасольки), а також USB для зарядки смартфона в дорозі.

Замовити новинку можна на маркетплейсі Xiaomi YouPin за ціною 499 юанів (близько 2700 грн), але незабаром вона повинна з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Нагадаємо, раніше Xiaomi представила на ринку смартфонів своє нове дітище Qin F22 Pro, який сам виробник охрестив"королем кнопкових телефонів".

Ще раніше компанія випустила доступний монітор для роботи трохи дешевше $75 - з роздільною здатністю FullHD, яскравістю 300 ніт і частотою оновлення 75 Гц.

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