Навіть в цій модифікації смартфон отримав приємний цінник за мірками всього ринку.

Без гучних презентацій і прес-релізів компанія Xiaomi почала продажі нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Це покращена версія хітового Redmi 10A, представленого в березні цього року.

Новинка відрізняється від попередника місткістю оперативної пам'яті – тут її аж 6 ГБ, передає портал Xiaomiui.

Інші специфікації колишні:

IPS-екран з діагоналлю 6,53 дюйма і роздільною здатністю 1600 х 720 пікселів;

процесор MediaTek Helio G25 з частотою до 2,0 ГГц;

13-МП модуль ззаду і селфі-камера на 5 Мп спереду;

акумулятор об'ємом 5000 мАг, зарядка 10 Вт через microUSB;

З коробки Redmi 10A Sport працює на Android 11 з оболонкою MIUI 12.5. Смартфон представлений єдиною версією зі 128 ГБ флеш-пам'яті. Її вартість – 135 доларів (4900 грн).

Нагадаємо, раніше Xiaomi представила на ринку смартфонів своє нове дітище Qin F22 Pro, який сам виробник охрестив"королем кнопкових телефонів".

Ще раніше компанія випустила доступний монітор для роботи трохи дешевше $75 – з роздільною здатністю FullHD, яскравістю 300 ніт і частотою оновлення 75 Гц.

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