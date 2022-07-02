З роздільною здатністю FullHD, яскравістю 300 ніт й частотою оновлення 75 Гц.

У лінійці моніторів Redmi Display від Xiaomi з'явилася нова 22-дюймова модель – з роздільною здатністю FullHD, яскравістю 300 ніт й частотою оновлення 75 Гц.

А головна її перевага – ціна, передає техпортал Gamingsym.

Вартість монітора становить 499 юанів, або близько 75 доларів (або трохи більше ніж 2000 грн). Дисплей здатний охопити 72% колірного простору NTSC, контрастність становить 3000:1. Є сертифікат низького рівня синього світла TUV і підтримка настінного кріплення VESA.

Поки що модель доступна для покупки тільки в Китаї, але незабаром повинна з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Нагадаємо, раніше LG випустила незвичайний "квадратний" монітор зі співвідношенням сторін 16: 18. Виробник називає модель "абсолютно новим форматом на ринку моніторів".

Також УНІАН повідомляв, що ціни на топові відеокарти NVIDIA за кілька місяців знизилися наполовину. Криптовалюта дешевшає, а слідом за нею – графічні процесори, зазначають експерти.

Вас також можуть зацікавити новини: