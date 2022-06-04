Китайська Huawei подала заявку на патент "знімного електронного пристрою", до якого можна приєднати два додаткових об'єкти із сумісними роз'ємами.
Експерти вважають, що, в теорії, патент передбачає свого роду "ядро" для підключаємого дисплея та клавіатури. У підсумку, виходить модульний ноутбук.
Сам пристрій являє собою прямокутну коробку з фірмовими роз'ємами з боків – через них можна підключити панеллю дисплея та клавіатуру. Таким чином, повне компонування з 3-х частин створює потенційний новий тип ноутбука.
Експерти зазначають, що виведення на ринок такого трансформованого ПК може здатися занадто запізнілим, враховуючи зростання популярності складних ноутбуків. З іншого боку, те, що пропонує Huawei, може бути цікавим рішенням, особливо з урахуванням потенційного асортименту та вибору аксесуарів, які можна до нього під'єднати.
Водночас, саме "ядро" можна було б зробити сумісним з різними видами дисплеїв та клавіатур, у такий спосіб отримавши абсолютно нове масштабоване рішення.
Раніше УНІАН вже писав, що LG готує до випуску незвичайний ноутбук з трьома дисплеями. Окрім звичного екрану на зовнішній стороні відкидної кришки в ноутбуці передбачено два допоміжних дисплеї, розташованих з обох сторін фізичної клавіатури.
Також ми розповідали про перший у світі ноутбук, в якому взагалі немає роз'ємів. Для підключення аксесуарів і зарядки компанія Craob пропонує використовувати фірмову станцію на магнітах, яка кріпиться до кришки ноутбука.