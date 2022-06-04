Сам пристрій являє собою свого роду "ядро" для підключаємих аксесуарів.

Китайська Huawei подала заявку на патент "знімного електронного пристрою", до якого можна приєднати два додаткових об'єкти із сумісними роз'ємами.

Експерти вважають, що, в теорії, патент передбачає свого роду "ядро" для підключаємого дисплея та клавіатури. У підсумку, виходить модульний ноутбук.

Сам пристрій являє собою прямокутну коробку з фірмовими роз'ємами з боків – через них можна підключити панеллю дисплея та клавіатуру. Таким чином, повне компонування з 3-х частин створює потенційний новий тип ноутбука.

Експерти зазначають, що виведення на ринок такого трансформованого ПК може здатися занадто запізнілим, враховуючи зростання популярності складних ноутбуків. З іншого боку, те, що пропонує Huawei, може бути цікавим рішенням, особливо з урахуванням потенційного асортименту та вибору аксесуарів, які можна до нього під'єднати.

Водночас, саме "ядро" можна було б зробити сумісним з різними видами дисплеїв та клавіатур, у такий спосіб отримавши абсолютно нове масштабоване рішення.

Раніше УНІАН вже писав, що LG готує до випуску незвичайний ноутбук з трьома дисплеями. Окрім звичного екрану на зовнішній стороні відкидної кришки в ноутбуці передбачено два допоміжних дисплеї, розташованих з обох сторін фізичної клавіатури.

Також ми розповідали про перший у світі ноутбук, в якому взагалі немає роз'ємів. Для підключення аксесуарів і зарядки компанія Craob пропонує використовувати фірмову станцію на магнітах, яка кріпиться до кришки ноутбука.

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