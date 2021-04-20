Apple презентувала маленькі круглі мітки AirTags, які під’єднуються до додатку Apple Find My і допомагають шукати загублені речі.
Про це йшлося на презентації гаджетів компанії 20 квітня.
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Розширення Find My розраховано на iPhone та iPad, а також велосипеди VanMoof і безпровідні навушники Belkin.
Пристрій зроблено з неіржавіючої сталі, водонепроникного матеріалу; він оснащений вбудованим динаміком. AirTags допомагають шукати ключі, гаманці, ноутбуки й навіть автомобілі.
З 30 квітня AirTags можна буде придбати у спеціалізованих магазинах.
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