З 30 квітня AirTags можна буде придбати у спеціалізованих магазинах.

Apple презентувала маленькі круглі мітки AirTags, які під’єднуються до додатку Apple Find My і допомагають шукати загублені речі.

Про це йшлося на презентації гаджетів компанії 20 квітня.

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Розширення Find My розраховано на iPhone та iPad, а також велосипеди VanMoof і безпровідні навушники Belkin.

Пристрій зроблено з неіржавіючої сталі, водонепроникного матеріалу; він оснащений вбудованим динаміком. AirTags допомагають шукати ключі, гаманці, ноутбуки й навіть автомобілі.

З 30 квітня AirTags можна буде придбати у спеціалізованих магазинах.

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Автор: Яна Ставська