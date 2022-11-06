А ще всередині коробки лежать відразу два блоки зарядки, що за нинішніми часами – розкіш.

Бренд Nubia поповнив список смартфонів з незвичайним дизайном моделлю Z40S Pro Starry Night Edition. На її задній панелі зображена картина "Зоряна ніч" нідерландського художника Вінсента Ван Гога.

Що цікаво, це не просто принт – текстуроване покриття імітує полотно з мазками фарб. А ще всередині коробки лежать відразу два блоки зарядки, що за нинішніми часами розкіш.

Характеристики у Nubia Z40S Pro флагманські. Апарат оснащується екраном AMOLED з діагоналлю 6,67 дюйма і частотою оновлення до 144 Гц. За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1, доповнений 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор – 5000 мАг з зарядкою 80 Вт.

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Що стосується фотоможливостей, то 64-Мп сенсор доповнений ширококутним об'єктивом на 50 Мп і телевиком на 8 Мп з п'ятикратним оптичним зумом. Дозвіл "фронталки" становить 16 Мп.

Ціна питання – 4999 юанів (близько 25 000 грн). Смартфон вже надійшов в продаж в Китаї та незабаром повинен з'явитися на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Якщо ви в пошуках якісного смартфона, УНІАН ділився рейтингом найкращих Android-смартфонів за співвідношенням "ціна/якість". У найбюджетнішій категорії лідирує Redmi Note 11T Pro, відразу за ним – realme GT Neo2T.

Якщо хочеться бюджетний флагман, то рекомендуємо звернути увагу на Nubia Z40S Pro або Moto x30 Pro. Перший виділяється на тлі конкурентів своїм дизайном і топової "начинкою", тоді як другий може похвалитися камерою на 200 Мп.

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