У найбюджетнішій категорії, як і раніше, лідирує Redmi Note 11T Pro.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила свій традиційний рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни й продуктивності. Вибрати тут можна як серед найдешевших, так і найдорожчих телефонів.

Найкраще співвідношення ціни і якості традиційно показує Xiaomi і її суббренд Redmi.

Найкращі серед найбюджетніших – Redmi Note 11T Pro і realme GT Neo2T

Серед моделей, які можна купити до $300, лідером став Redmi Note 11T Pro. У апарату 6.6-дюймовий екран, чипсет MediaTek Dimensity 8100 і батарея на 4400 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт.

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Відразу за ним йде realme GT Neo2T. Замикає топ-3 OnePlus Ace Racing Edition в дизайні флагманського OnePlus 10 Pro, але без фірмового перемикача звукових режимів.

Лідером категорії до $450 став Motorola Edge Х30, який отримав екран з частотою 144 Гц і селфі-камеру з рекордною роздільною здатністю 60 Мп. Також є підтримка 8K-зйомки та запису уповільненого відео в 960 fps.

Сходинкою нижче розмістився Redmi K50 Extreme Edition. Lenovo Legion Y70 замикає трійку.

Найкращі бюджетні флагмани – Nubia Z40S Pro та Moto X3 Pro

Серед смартфонів вартістю до $600 перше місце віддали Nubia Z40S Pro. Апарат виділяється на тлі конкурентів своїми фотоможливостями. Крім того, це перший комерційний смартфон Android з підтримкою магнітної зарядки.

Друге і третє місце розділили Moto Х3 Pro і Lenovo Legion Y90 відповідно.

Телефони, що стоять дорожче, – від $600 до $750 – очолила Pro-модель Xiaomi 12. Більшість оглядачів сходяться на думці, що це один з найкращих смартфонів китайського вендора за останні пару років.

Крім цього в рейтингу знайшлося місце Asus Rog Phone 6 і OPPO Find X5 Pro.

До речі, якщо ви нещодавно придбали новенький Android-смартфон, рекомендуємо приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційна система від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування пристроєм. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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