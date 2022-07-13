Дизайнерський середняк від нового бренду. У продажу вже з наступного тижня.

Стартап Nothing співзасновника OnePlus Карла Пея представив перший смартфон свого нового дітища – Nothing Phone (1). Головною фішкою пристрою стало підсвічування із 900 світлодіодів та дисплей з симетричними рамками.

Поведінка підсвічування регулюється через спеціальний застосунок – світіння може бути різним виходячи з ситуації, передає GSMArena. Ба більше, у кожного з них свій власний ритмічний малюнок.

Смартфон отримав OLED-дисплей діагоналлю 6,55 дюйма, частотою оновлення від 60 до 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Всередині – популярний в середньобюджетному сегменті чіп Snapdragon 778G + в тандемі з батареєю на 4500 мАг.

У Nothing Phone (1) три камери:

ширококутна з матрицею Sony IMX766. Її роздільна здатність - 50 Мп.

ультраширик Samsung JN1 C аналогічним дозволом.

Селфі-камера робить знімки роздільною здатністю 16 Мп. Це Sony IMX471.

З інших фішок – захист від пилу і води за стандартом IP53, підтримка бездротової зарядки в обидві сторони, а також 5G. Є й NFC зі стереодинаміки.

У продажу з 21 липня. Версія на 8+128 ГБ обійдеться в 399 фунтів стерлінгів (14 000 грн), на 8+256 ГБ – 449 фунтів стерлінгів (15 800 грн), а на 12 + 256 ГБ – 499 фунтів стерлінгів (17 500).

Раніше Meizu випустила бюджетний клон iPhone 13 вартістю всього $100. Спереду у новинки є виріз у вигляді характерного "чубчика", а на тильній стороні дві камери, розташовані по діагоналі.

Також нещодавно на ринку були представлені унікальний смарт-годинник, який працює до 50 днів без підзарядки. Підключаються вони будь-якого смартфона, на якому встановлені Android 6.0 або iOS 9.0 і новіше.

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