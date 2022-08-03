Принаймні, так свій пристрій описує сам виробник.

На ринку ноутбуків представлено найлегшу на сьогодні модель. Мовиться про Lifebook WU-X/G2 від Fujitsu, який оснащений 13,3-дюймовим дисплеєм і при цьому важить всього 634 грами.

Корпус пристрою виконаний з вуглецевого волокна, завдяки чому і вдалося знизити вагу, передає Aroged. Також довелося пожертвувати акумулятором – він тут на 25 Вт∙год.

Новинка працює на базі Intel Core 12-го покоління. На вибір доступні конфігурації з i5-1235u і i7-1255u. Також можна вибрати оперативну пам'ять 8, 16 або 32 ГБ. Для зберігання даних є SSD – до 2 ТБ.

Для підключення передбачена пара USB-C 3.2 з Thunderbolt 4, один USB-A 3.2, порти RJ45 і HDMI, а також роз'єм 3,5 мм і слот для карти пам'яті SD. Бездротовий зв'язок забезпечується за допомогою Bluetooth 5.1 і Wi-Fi 6. В ролі операційки виступає Windows 11.

На поточний момент ноутбук доступний до покупки тільки в Японії. За базову версію просять 1370 доларів (~50 000 грн), топову – 1675 доларів (~61 000 грн).

Раніше УНІАН розповідав про перший у світі ноутбук, в якому взагалі немає роз'ємів. Для підключення аксесуарів і зарядки виробник пропонує використовувати фірмову станцію на магнітах, яка кріпиться до кришки ноутбука.

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