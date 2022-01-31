Новинка заряджається через магнітну станцію, а товщина корпусу складає всього 7 мм.

Компанія Craob представила надтонкий ультрабук Craob X. Його головна "фішка" – повна відсутність роз'ємів на корпусі.

На пристрій звернув увагу портал Videocardz.

Для підключення аксесуарів та зарядки інженери пропонують використовувати фірмову станцію на магнітах, яка кріпиться до кришки ноутбука.

Попри тонкий корпус, всередині стоїть досить продуктивне залізо: топовий Intel Core i7-1280p сімейства Alder Lake з 32 ГБ пам'яті LPDDR5 та 2 ТБ сховища PCIe Gen4. Для підключення до Інтернету використовується високошвидкісний стандарт Wi-Fi 6E.

На офіційному сайті зазначено, що ноутбук вийде в "найближчий час". Про ціну поки інформації немає.

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А тим часом на світовому ринку техніки продовжує збільшуватися розрив між попитом і пропозицією. Днями Міністерство торгівлі США опублікувало невтішний звіт про дефіцит напівпровідників на основі даних від більш ніж 150 компаній в ланцюжку поставок.

Очікується, що у 2022 році буде ще складніше знайти у продажу необхідні гаджети. Поставки смартфонів, планшетів або ноутбуків можна чекати місяцями, а у випадку з PS5 мало не роками.

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