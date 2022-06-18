Концепт під назвою MOZI об'єднує в собі комп'ютер, клавіатуру й проєктор.

Найбільший у світі виробник ПК Lenovo презентував своє бачення ноутбуків майбутнього. Конструкція передбачає відсутність дисплея – замість нього у верхній частині корпусу розташований проєктор.

Напередодні проєкт посів перше місце на Red Dot Design Award 2022, повідомляє портал Aroged.

Концепт ноутбука, якщо його можна так назвати, передбачає, що його можна використовувати біля будь-якої світлої поверхні або екрану. Хоча поки неясно, чи вбудований сам проєктор в корпус або його можна розмістити окремо.

Ще одна "фішка" конструкції – прихована всередині корпусу висувна клавіатура. Її можна повністю прибрати, наприклад, при перегляді фільму або презентацій, у такий спосіб заощаджуючи місце на столі. Також, судячи з концептів, клавіатура не отримала цифровий блок з правого боку.

Ще ноутбук оснащений аудіосистемою з підтримкою Dolby Atmos і вбудованим на верхній панелі сканером відбитків пальців. Природно, ні про які технічні характеристики й терміни появи на комерційному ринку наразі не мовиться, оскільки девайс поки існує тільки у вигляді концепту.

Нагадаємо, китайська Huawei вирішила піти ще далі і готує до випуску ноутбук без дисплея і клавіатури. Сам пристрій являє собою свого роду "ядро" для аксесуарів, які можна підключати. У підсумку, виходить модульний ноутбук.

Також УНІАН писав про перший у світі ноутбук, в якому взагалі немає роз'ємів. Для підключення аксесуарів і зарядки виробник пропонує використовувати фірмову станцію на магнітах, яка кріпиться до кришки ноутбука.

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