На відміну від звичних смарт-годинників, пристрій працює не від акумулятора, а слизової цвілі, яка виробляється у вівсі.

"Розумні" годинники та фітнес-браслети давно стали невіднятною частиною нашого життя. Вони не тільки виступають в ролі повноцінної заміни класичним годинам, але також вірними супутниками та помічниками. Але коли вони виходять з ладу або в магазинах з'являється нова модель, багато людей швидко викидають або замінюють свій пристрій, не замислюючись. Це призводить до зростання рівня електронних відходів – найбільш швидкорослої категорії відходів, щорічно генеруючи 40 млн тон.

Тому група вчених з Чиказького університету придумала оригінальне рішення, представивши розумний годинник, який працює завдяки живому організму, слизовику. Фактично це тамагочі на зап'ясті, який потрібно "підгодовувати".

Організм поміщається в корпус на годиннику, і користувач повинен регулярно годувати його сумішшю води та вівса, щоб стимулювати зростання. Коли слизовики досягають іншої сторони корпусу, вони утворюють електричний ланцюг, яка активує функцію пульсометра. Ці живі організми також можуть входити в сплячий стан, коли їх не годують.

Після того, як годинник був виготовлений, вчені провели експеримент за участю добровольців, які носили пристрій протягом двох тижнів. З'ясувалося, що у користувачів виникла прихильність до годинника і слизовика, деякі навіть давали їм імена. Можливо, якби за кожним гаджетом потрібно було так пильно стежити, то кількість електронних відходів і постійна зміна пристроїв зменшилася, відзначають автори дослідження.

У майбутньому це дослідження може стати основою для створення нових технологій на базі слизовиків, а також може стимулювати розробку схожих рішень, які будуть взаємовигідними.

Який смарт-годинник вибрати в 2022 році

Раніше УНІАН ділився топом найкращих бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн. Всі моделі в рейтингу працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Лідером топа стали Mobvoi Ticwatch E2. Попри статус бюджетника, він має ряд функцій, які зазвичай можна знайти в більш дорогих моделях. Друге і третє місце ділять Fitbit Versa Lite та Amazfit Bip.

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