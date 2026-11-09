GTA 6 вже можна скачати: на PS5 стартувало передзавантаження довгоочікуваної гри

Геймери вже опублікували музичну композицію з гри та виявили кілька цікавих технічних деталей.

У мережі звернули увагу, що деякі користувачі PS5 вже почали качати GTA 6. Попереднє завантаження довгоочікуваного хіта розпочалося з Нової Зеландії та Австралії, а найближчої ночі стане доступним і в інших регіонах, зокрема в Україні.

За оновленими даними, завантаження GTA 6 на PS5 займає 209,75 ГБ, а після встановлення гра потребуватиме 212 ГБ вільного місця. Версія для Xbox Series виявилася ще більшою – її розмір завантаження становить 225,34 ГБ.

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Нагадаємо, що на консолях Microsoft попереднє завантаження розпочнеться одночасно по всьому світу – 10 листопада о 2:00 за київським часом. На PS5 завантаження розпочнеться опівночі 10 листопада (у ніч з 9 на 10 листопада о 00:00 за місцевим часом).

Одночасно стали відомі додаткові відомості про вміст гри. У файлах версії GTA 6 для PS5 є згадка про нову версію апскейлера PSSR 2 та графічний режим для екранів із частотою 120 Гц, але без VRR. Крім того, датамайнери знайшли згадки про підключення до онлайн-сесій та багатокористувацького режиму.

У мережі опублікували й музичну тему GTA 6 для PS5, яка, ймовірно, лунатиме в головному меню.

GTA 6 вийде 19 листопада на PS5 та Xbox Series X|S. В Україні базову версію гри оцінили в 3500 грн, за ультимативне видання доведеться доплатити ще 800 грн.

Версія для ПК ще офіційно не анонсована, але, за чутками, Rockstar планує випустити GTA 6 на комп’ютери вже в першому кварталі 2027 року – у період з січня по березень. Журналістам вдалося отримати підтвердження відразу від чотирьох джерел з ігрової індустрії, обізнаних із планами студії.

Дія GTA 6 розгортатиметься в сучасній версії Вайс-Сіті. Вперше в історії серії одним із головних героїв стане дівчина – Люсія. Разом з напарником і коханим Джейсоном вони утворять злочинний дует у стилі Бонні та Клайда.

Раніше УНІАН повідомляв, що "грип GTA" охопив США: мільйони працівників беруть відпустки заради однієї гри. Фанати чекали на нову частину понад 10 років.

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