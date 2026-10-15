Вийшов фінальний трейлер GTA 6 – до релізу гри залишився місяць (відео)

Гра вийде 19 листопада на консолях, а згодом з’явиться й на ПК.

Rockstar Games випустила релізний трейлер довгоочікуваної Grand Theft Auto 6. Відеоролик демонструє атмосферу вигаданого штату Леоніда (прототипом якого є Флорида), головних героїв та кримінальні події, у які вони опиняються втягнутими.

Примітно, що ролик випустили за місяць до запуску – гра надійде у продаж 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 і Xbox Series. Перенесень, схоже, більше не буде. Первісно GTA 6 мала вийти ще в травні 2025-го.

Разом із цим компанія оголосила, що оригінальний саундтрек до гри написав Justice – культовий французький електронний дует. У трейлері звучить композиція "Flower in a Hurricane" за участю Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard.

Відео дня

Дія GTA 6 розгортатиметься в сучасній версії Вайс-Сіті. Вперше в історії серії одним із головних героїв стане дівчина – Люсія. Разом із напарником і коханим Джейсоном вони утворять злочинний дует у стилі Бонні та Клайда.

"Джейсон і Лусія завжди знали, що грають за чужими правилами. Але коли спроба заробити легкі гроші пішла не за планом, вони опинилися на темному боці найсонячнішого місця в Америці, посеред кримінальної змови, що охоплює весь штат Леоніда, – і вибратися з цієї халепи можна лише спільними зусиллями", – йдеться в офіційному синопсисі GTA 6.

Попередні замовлення на GTA 6 для PlayStation 5 та Xbox Series уже розпочалися – в Україні найдешевшу версію оцінили в 3500 грн, а за ультраверсію доведеться викласти 4300 грн. За чутками, реліз на ПК відбудеться в першій половині 2027 року.

Раніше експерти обрали три телевізори, які найкраще підійдуть для GTA 6. Якщо ви хочете отримати максимум вражень від повернення до Вайс-Сіті, зараз може бути вдалий момент для оновлення телевізора.

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