Довго чекати не доведеться: стало відомо, коли GTA 6 вийде на ПК

Одразу кілька джерел вказують на конкретну дату випуску.

Комп'ютерна версія Grand Theft Auto VI може вийти вже за кілька місяців після виходу на консолях. За даними видання GamesBeat, Rockstar Games планує випустити гру на ПК у першому кварталі 2027 року, тобто в період з січня по березень.

Журналістам вдалося отримати підтвердження відразу від чотирьох джерел з ігрової індустрії, обізнаних із планами Rockstar. Усі вони побажали залишитися анонімними, щоб не нашкодити діловим стосункам. При цьому конкретна дата виходу GTA 6 на ПК поки що невідома.

За їхніми словами, такий швидкий випуск гри пов’язаний із тим, що студія хоче розширити межі потенційної цільової аудиторії гри, орієнтуючись на казуальних гравців. Раніше Rockstar виявляла інтерес до користувацького контенту та рольових серверів, а в 2023 році придбала команду Cfx.re, яка стоїть за платформою FiveM. Вихід гри на ПК є необхідною умовою для появи подібного роду активності.

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Місяцем раніше керівник Twitch підтвердив, що онлайн-режим GTA 6 з’явиться у 2027 році. Цю інформацію він отримав після розмови з Rockstar про плани студії. Очевидно, що без самої гри такого релізу не має відбутися.

Офіційно GTA 6 анонсована лише для PlayStation 5 та Xbox Series – реліз заплановано на 19 листопада. Попередні замовлення вже відкриті: в Україні базову версію гри оцінили в 3500 грн, за ультимативне видання доведеться доплатити ще 800 грн.

Раніше з’явилася інформація, що GTA 6 може запуститися на ПК у день релізу завдяки новому емулятору PS5. Всього за два місяці емулятор пройшов шлях від запуску меню до повноцінного рендерингу з частотою 40–60 FPS.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Rockstar провела велику презентацію GTA 6, де показали 30 хвилин ігрового процесу, який було записано безпосередньо з PS5. На базових консолях гра працюватиме з частотою 30 FPS, а на PS5 Pro – 40 FPS.

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