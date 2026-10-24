У Steam вийшла гра, у яку одночасно може грати лише одна людина у світі

Кожен учасник отримує рівно одну хвилину, після чого управління передається наступній людині у черзі,

У Steam з'явилася незвичайна безкоштовна гра Jono, в яку одночасно може грати лише одна людина на Землі, а решта спостерігають за її прогресом. Кожному геймеру виділяється 60 секунд, після чого управління персонажем автоматично переходить до наступного користувача в черзі.

Jono – це платформер із піксельною графікою, створений Туомасом Ерікаоненом, художником оригінальної Angry Birds. Проєкт вийшов ще 5 жовтня, але ЗМІ звернули на нього увагу лише зараз.

Платформер розрахований на колективне проходження. Головна особливість Jono полягає в тому, що всі користувачі по черзі керують одним персонажем. Коли час чергового гравця закінчується, наступний учасник продовжує проходження з того місця, де зупинився попередній гравець. Решта в цей час можуть стежити за проходженням, спілкуватися в чаті та створювати власні рівні у вбудованому редакторі.

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Гравці поступово наближаються до масштабної мети – пройти мільйон унікальних кімнат. Якщо учасник гине, скидається лише поточна кімната, а на місці його смерті з’являється надгробок, що попереджає наступних учасників про небезпеку. За оцінками розробника, спільнота долає близько 5000 кімнат на день, тому досягти позначки в мільйон може вже у квітні.

Розробник зізнався, що саме спілкування між незнайомцями стало однією з головних причин популярності проєкту. Гравці підтримують одне одного на складних рівнях, жартують і обговорюють різні теми, поки чекають своєї черги.

Jono доступна безкоштовно в Steam, на момент написання матеріалу гра має 95% позитивних відгуків.

У магазині Epic Games Store можна безкоштовно отримати дві цікаві гри спеціально до Хелловіна. У першій грі гравцям доведеться відбиватися від натовпів моторошних монстрів, а в іншій – розслідувати містичну таємницю, де кожне рішення змінює сюжет.

Тим часом у PS Store стартували одразу три розпродажі – на деякі ігри знижка сягає 90%. Крім того, рекордно низькі ціни отримали Death Stranding Director’s Cut і Silent Hill 2.

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