На ПК можна безкоштовно отримати дві цікаві гри спеціально до Геловіну

Акція триватиме до 29 жовтня.

Epic Games Store підготував нову акцію для користувачів ПК. З 22 по 29 жовтня гравці зможуть безкоштовно додати до своєї бібліотеки одразу дві гри – Sker Ritual та Home: A Unique Horror Adventure. Після цієї роздачі розпочнеться нова акція з безкоштовним хорором Sorry We're Closed.

Роздача приурочена до Хелловіну та пропонує два абсолютно різних погляди на жанр хорорів. У першій грі гравцям доведеться відбиватися від натовпів моторошних монстрів, а в іншій – розслідувати містичну таємницю, де кожне рішення змінює сюжет.

Головною грою роздачі стала Sker Ritual – кооперативний шутер від першої особи, створений студією Wales Interactive. Гра вийшла у квітні 2024 року і є спін-офом хоррора Maid of Sker.

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Гравцям доведеться битися з хвилями надприродних істот, відомих як Безмовні. Проходити випробування можна поодинці або в команді до 4 осіб. У міру просування супротивники стають небезпечнішими, тому доведеться постійно вдосконалювати спорядження та підбирати відповідну тактику.

Друга безкоштовна гра – Home: A Unique Horror Adventure. Це атмосферний хорор із піксельною графікою, який вийшов у 2012 році. На відміну від Sker Ritual, тут не доведеться постійно боротися з монстрами. Головний герой приходить до тями в незнайомому будинку під час грози й намагається з’ясувати, що сталося.

Особливість Home полягає в тому, що рішення гравця впливають на розвиток подій і кінцеву інтерпретацію історії. Гра робить ставку на дослідження, атмосферу та невизначеність, залишаючи простір для власних висновків.

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