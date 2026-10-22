У PS Store розпочалися одразу три розпродажі – на деякі ігри знижки сягають 90%

Рекордно низькі ціни встановлено на Death Stranding Director’s Cut, Silent Hill 2 та інші популярні ігри.

Компанія Sony запустила одразу три розпродажі в цифровому магазині PS Store. Наймасштабніша акція – "Планета знижок", яка пропонує знижки до 95% на понад 4000 ігор, DLC та інших ігрових предметів.

Крім того, щось можна знайти в розділах "Гелловінська акція" та "Ігри дешевше". Рекордно низькі ціни отримали Death Stranding Director’s Cut, Silent Hill 2 та інші хітові ігри, а Ultimate-видання EA Sports FC 27 вперше продається зі знижкою до 29 жовтня.

Найцікавіші пропозиції в PS Store

Resident Evil Requiem – 1363 грн (знижка 38%)

Pragmata – 1439 грн (знижка 30%)

Resonance: A Plague Tale Legacy – 1439 грн (знижка 20%)

Cronos: The New Dawn – 899 грн (знижка 50%)

Silent Hill 2 - Deluxe Edition – 879 грн (знижка 60%)

Death Stranding: Director's Cut - Digital Deluxe Edition – 169 грн (знижка 90%)

Lies of P: Overture Bundle – 1559 грн (знижка 35%)

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition – 239 грн (знижка 80%)

Persona 3 Reload - Digital Premium Edition – 839 грн (знижка 65%)

Days Gone Remastered – 599 грн (знижка 60%)

Final Fantasy VII Rebirth – 539 грн (знижка 70%)

Resident Evil Remake Trilogy – 923 грн (знижка 58%)

Cyberpunk 2077 – 599 грн (знижка 60%)

Bloodborne – 162 грн (знижка 75%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 149 грн (знижка 90%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil – 299 грн (знижка 75%)

Fallout 4: Game of the Year Edition – 299 грн (знижка 75%)

The Sinking City Remastered – 254 грн (знижка 80%)

Усі три розпродажі закінчаться 5 листопада, при цьому терміни для окремих ігор можуть відрізнятися.

Відео дня

Тим часом у Steam саме зараз триває фестиваль демоверсій: тисячі ігор можна випробувати безкоштовно.

УНІАН повідомляв, що EA оголосила про закриття студії BioWare, яка створила такі культові рольові ігри, як Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate, KOTOR та Neverwinter Nights.

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