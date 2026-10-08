Фахівці обрали три телевізори, які найкраще підійдуть для GTA 6

До списку увійшли два OLED-телевізори LG та більш доступна модель TCL із технологією Mini-LED.

До виходу GTA 6 залишається дедалі менше часу – реліз найочікуванішої гри десятиліття відбудеться 19 листопада. Якщо ви хочете отримати максимум вражень від повернення до Вайс-Сіті, зараз може бути вдалий момент для оновлення телевізора.

Експерти TechRadar, які регулярно тестують ігрові телевізори з сучасними консолями, обрали три моделі, які найкраще підходять для GTA 6. До списку увійшли два OLED-телевізори LG і більш доступна модель TCL з технологією Mini-LED.

LG C6 – найкращий варіант без компромісів

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Головною рекомендацією експертів став LG C6. Це OLED-телевізор, який пропонує практично всі необхідні функції для сучасних ігор.

Модель доступна в діагоналях 42–83 дюйми та підтримує роздільну здатність 4K із частотою оновлення до 165 Гц. Також є VRR із підтримкою FreeSync і G-Sync, ALLM, Dolby Vision для ігор та набір налаштувань Game Optimizer.

Під час тестування TechRadar виміряв затримку введення на рівні 9,2 мс при 4K і 60 Гц та 4,7 мс при 1080p і 120 Гц. За словами експерта, у динамічних іграх зображення залишається плавним, а швидкі рухи відображаються без помітних ривків.

OLED-матриця також забезпечує глибокий чорний колір і високий контраст. Це особливо стане в пригоді в GTA 6, де геймерам доведеться пересуватися по Вайс-Сіті як вдень, так і вночі, а яскраві неонові вивіски контрастуватимуть із темними сценами. У США 65-дюймовий LG C6 продається за $1499.

TCL QM7L – найкращий варіант за співвідношенням ціни та можливостей

Тим, хто не хоче переплачувати за OLED, TechRadar рекомендує TCL QM7L. На деяких ринках ця ж модель продається під назвою C7L.

Телевізор отримав SQD Mini-LED-панель, роздільну здатність 4K і частоту 144 Гц. Для ігор передбачені FreeSync Premium Pro, Dolby Vision Gaming та ALLM.

Під час тестування QM7L продемонстрував чітке зображення та плавне відтворення динамічних сцен. Оглядачі окремо відзначили гарну передачу кольорів та ефективне керування підсвічуванням, завдяки чому вдалося уникнути ореолів навколо світлих об’єктів.

Ще одна перевага – ціна. 65-дюймова версія QM7L продається в США за $900. На думку TechRadar, це один із найцікавіших варіантів для тих, хто хоче отримати якісний ігровий телевізор, не переходячи в преміальний ціновий сегмент.

LG B6 – доступний OLED для невеликого бюджету

Третім варіантом став LG B6 – наймолодша OLED-модель LG, яка зберігає більшість важливих ігрових функцій старшої моделі C6.

Телевізор оснащений чотирма HDMI 2.1, підтримує 4K при 120 Гц, VRR, ALLM і Dolby Vision Gaming. До того ж є Game Optimizer для налаштування параметрів зображення.

Виміряна затримка введення склала 8,9 мс при 4K і 60 Гц та 4,9 мс при 1080p і 120 Гц. Під час тестів автори відзначили дуже швидку реакцію телевізора та плавне відображення динамічних сцен. При цьому B6 здатний забезпечити характерне для OLED глибоке зображення з насиченими кольорами та хорошим контрастом.

TechRadar вважає його особливо цікавим варіантом для тих, хто хоче перейти на OLED, але не готовий платити за дорожчу C-серію.У США 65-дюймовий LG B6E під час розпродажу можна було придбати за $999,99 замість $1899,99.

Нагадаємо, Grand Theft Auto 6 вийде 19 листопада лише на PS5 та Xbox Series. Реліз на ПК розробники поки що не анонсували, але, за даними інсайдера, ПК-версія з’явиться вже в лютому 2027 року.

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